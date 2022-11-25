不用被查封了？汪小菲疑付百萬擔保金 嗆：這數字算個屁
中國富商汪小菲，繼21日因為積欠前妻大S逾5百萬的生活費，遭到大S向地方法院聲請強制執行，等於他在台資產，包括S Hotel飯店確定查封，也引發汪小菲、張蘭母子倆不滿，不斷公開嗆聲。怎料，原本要休戰的汪小菲卻再度發文指出，他已經付了百萬擔保金，停止了台灣法院的強制執行程序。
娛樂中心/綜合報導
繼張穎穎承認，她出現在汪小菲的直播後，汪小菲今（25）日發文提到，疑似收到通知，「汪總午安，今天收到法院裁定，法院裁準同意您在提供擔保金162萬5千元後，就停止大S聲請的強制執行程序。請參裁定檔案。」接著他才表示，「今天台灣台灣法院的裁決，是港幣啊，我也不想和他們扯了…」
接著汪小菲又發文開砲：「這個數字算個屁，我有能力掙就能照顧好這個家，但你能不能讓一個人萎縮玩藝兒給我出去。一周後你跟我簽了個補充協議讓我給錢不讓我回我買的松勇路那個家。我當時還奇怪呢，原來你們2018年就搞一起了，我不想回去，我都替自己丟人。」
不過，汪小菲似乎仍在氣頭上，不斷地重新編輯貼文，也遭到大批網友狠酸「窩囊菲，喝藥～」、「什麼意思？誰聽懂了？」、「你先去上說話課吧」、「先解釋婚內出軌」、「能不打錯別字嗎」、「啥是哥不衝協議？」、「上帝，救救蘭姐吧，怎麼生了個這玩意兒。」
有趣的是，張穎穎似乎也知道汪小菲情緒，和頻繁透過社群平台發聲，並在貼文中提到，「小菲因為家事已經被折磨的心力交瘁，整個人精神狀態很差，他這一直都處在非常崩潰的邊緣，我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他在碰手機、看新聞。我一直時時刻刻都在說服他，不要在公共平台上抒發情緒，講述家事。」字字句句都在心疼男友汪小菲。（編輯：詹鎰睿）