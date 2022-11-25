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美國產地獨特新風味！「單一麥芽威士忌」威蓋堡在台上市

▲台灣少見的美國單一麥芽威士忌，威蓋堡Westward Whiskey在台上市。（圖／英蓋爾洋酒提供）
▲台灣少見的美國單一麥芽威士忌，威蓋堡Westward Whiskey在台上市。（圖／英蓋爾洋酒提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣是全球第四大威士忌進口國，也是全球人均銷量第一名的消費大國，其中以單一麥芽威士忌（Single Malt Whiskey）最受歡迎，甚至是少數單一麥芽威士忌消費量多於調和威士忌的國家，過去國內進口單一麥芽威士忌大多數以蘇格蘭、愛爾蘭、日本等大產區為主，近期英蓋爾洋酒引進台灣少見的「美國單一麥芽威士忌品牌」威蓋堡（Westward Whiskey），採用美國西北部天然原料製成，創造出美國獨有的產地風味，給喜愛單一麥芽威士忌的消費者新選擇。此外，頂級威士忌品牌麥卡倫，攜手世界咖啡冠軍王策，共同打造台灣限定「以咖啡風味為靈感的麥卡倫『阿拉比卡之旅』」，帶來全新感官體驗，咖啡控可千萬別錯過！

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作為少數的美國單一麥芽威士忌品牌，威蓋堡威士忌重新詮釋了單一麥芽威士忌的製程，除了全部選用美國西北部的麥芽及愛爾啤酒酵母進行低溫發酵，為將新鮮可口的淡啤酒轉化成威士忌，過程中也需使用特別訂製的低迴流罐式蒸餾器（Low-Reflux Pot Stills）進行兩次蒸餾，以製造出強勁醇厚的烈酒，融合美國淡啤酒的釀造與傳統單一麥芽威士忌的蒸餾以及像波本威士忌的陳年，讓酒體充滿麥芽發酵的風味，層次豐富濃郁加上絲滑順柔的口感及尾韻，充分體現了產地的文化、氣候和豐富資源。

▲威蓋堡威士忌採用奧勒岡州黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲威蓋堡威士忌採用奧勒岡州黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
過往對於單一麥芽威士忌規範模糊的美國，在威蓋堡威士忌創辦人多年努力推廣之下，近期即將通過法案，為美國單一麥芽威士忌制定各項法規，嚴格規範生產原料、製作方式與威士忌陳年等條令，威蓋堡威士忌近年也在舊金山烈酒大賽、2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽等國際賽事中屢獲大獎。威蓋堡威士忌目前採用奧勒岡州黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味獨具的單一麥芽威士忌品項，在台灣於英蓋爾精品洋酒官網及實體門市販售

威蓋堡威士忌，是由創辦人兼蒸餾大師Christian Krogstad在美國西北太平洋沿岸奧勒岡州創立，過去當地釀酒與蒸餾文化蓬勃發展，不僅有著聞名國際的黑皮若葡萄酒，同時也是世界知名的啤酒重鎮之一，曾為啤酒與葡萄酒釀酒師的Christian Krogstad看準當地夏季炎熱乾燥，冬季涼爽潮濕，擁有製造世界級威士忌的絕佳環境，因此自2004年起正式組建威士忌釀酒師團隊，打造出此款能夠展現美國西北部獨特風味的單一麥芽威士忌。

此外，頂級威士忌品牌，麥卡倫年度限量系列《The Harmony Collection》，推出系列第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」，麥卡倫釀酒大師Steven Bremner 攜手五位世界知名的咖啡專家，釀造出以咖啡風味為靈感的麥卡倫「阿拉比卡之旅」，選定為咖啡發源地的衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆為靈感來源，並在麥卡倫的傳統歐洲橡木雪莉桶中尋覓濃郁香氣，同時受到美國橡木雪莉桶影響，層疊出些許甜味和格外細膩柔和的香草風味，讓人聯想到香醇而濃郁的義式濃縮咖啡，探索品酩新領域的頂級創意。

▲麥卡倫釀酒大師攜手5位世界知名咖啡專家，推出「阿拉比卡之旅」酒款。（圖／麥卡倫提供）
▲麥卡倫釀酒大師攜手5位世界知名咖啡專家，推出「阿拉比卡之旅」酒款。（圖／麥卡倫提供）
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