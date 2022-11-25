MLB／不會起爭議了吧！大聯盟分析統計數據選出防守陣容

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對於評分標準，內、外野手將會看他能處理的守備機會將會比聯盟平均多拿下幾個出局數，比平均拿到的出局數越多，則分數越高，捕手則會看他「偷好球的能力」，投手投在好球帶邊邊角角的球，能靠著接補能力平均為球隊「額外」拿下幾次三振，並且能多為球隊守下幾分，守下的分數越多，排名則越高。
首先是兩聯盟的捕手，美聯由紐約洋基隊的Jose Trevino獲獎，身為今年大聯盟的「白金手套」得主，Trevino的偷好球能力平均能多幫球隊拿下17次「額外的三振」，本季洋基隊投手有54%投在好球帶邊緣的球，能被他接成好球，冠居全聯盟，國聯則是由亞特蘭大勇士隊的Travis d’Arnaud獲獎，本季他能為球隊投手「額外」拿下10次三振，是全國聯唯一一位此數據上雙的選手，這也是他生涯在「偷好球」這項數據表現最好的一個賽季。
一壘手的部分，美聯是由克里夫蘭守護者隊的Owen Miller領先群雄，今年他度過了生涯防守表現最好的一季，能比其他一壘手平均多抓到6個出局數，甚至比今年美聯金手套得主Vladimir Guerrero Jr.還好上不少，而國聯則是亞利桑那響尾蛇隊的Christian Walker表現最優，他平均能多抓下多達14個出局數，這數據不只在一壘手，甚至全聯盟的野手都能排到前10，並且他本季+33的防守數據，還海放了從2019賽季以來的所有一壘手。
底特律老虎隊的Jonathan Schoop為美聯二壘手表現最佳的球員，平均能多抓下27個出局數，甚至是今年大聯盟所有球員中最多，堪稱是本季的「Statcast最佳防守球員」，多抓27個出局數甚至比美聯二壘手排名第二的Andrés Giménez，抓下13個出局數多出一倍有餘，十分驚人，而紐約大都會隊的二壘手Jeff McNeil，則是國聯領先者，平均多抓8個出局數，雖然已經是生涯最佳表現，但跟Schoop的27位相比，仍是相形失色。
兩聯盟在三壘防區表現最佳的球員分別是休士頓太空人隊的Alex Bregman與匹茲堡海盜隊的Ke'Bryan Hayes，他們分別能比平均多抓下8位、18位出局數，Bregman特別擅長處理來自他左邊的球，防守數據有一半都由此而來，而Hayes的防守表現則是比今年國聯的「白金手套」Nolan Arenado還要優異，他更是現今聯盟前五名的防守者。
游擊手的部分，美聯是巴爾的摩金鶯隊的Jorge Mateo以比平均多抓下11名出局數排名首位，而勇士隊的Dansby Swanson則是國聯表現最佳，能比平均多抓下21個出局數，在全聯盟僅次於Schoop，他同時也是今年季末恢復自由身的「游擊四大公子」中，防守最好的一位。
美聯的三位防守表現最佳的外野手是守護者隊的Steven Kwan、坦帕灣光芒的Jose Siri以及明尼蘇達雙城的Max Kepler，這三位分別能比平均多抓下9位、16位、11位出局數，Kwan更是在他生涯第一個賽季就贏得了美聯外野金手套的殊榮，Kepler還是自從2016年以來，防守表現僅次於超級球星Mookie Betts的右外野手。
國聯三位優秀的外野防守者則有兩位來自響尾蛇，包含台美混血的Corbin Carroll還有Daulton Varsho，再加上聖地牙哥教士隊的Trent Grisham，Carroll平均能多抓下5個出局數，Varsho與Grisham都能多抓下17個出局，可以注意的是，Carroll是在今年8月底才升上大聯盟，而Varsho則是在本賽季上演了多達六次五星級的防守美技，是全大聯盟外野手最多。
最後兩聯盟的工具人分別由堪薩斯皇家隊的Nicky Lopez與聖路易紅雀隊的Tommy Edman獲獎，Lopez本季在二壘、游擊防區的表現，能比平均多抓下14個出局，是全聯盟防守表現前10好的選手，而Edman本季則遊走在二、三、游之間，甚至還能守到外野，能比平均抓下19個出局數，僅次於Schoop與Swanson，是全聯盟防守表現第三優異的選手。