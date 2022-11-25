幽靈人口遷入倉庫 里長候選人羈押禁見

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臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊蒐獲情資，獲悉臺中市中區某里長候選人為衝高得票數，以其本人及親屬為人頭戶長，分別於6處地址虛偽設籍，遷入多位未實際居住之人口，以授權委託代辦或自辦等方式，至戶政事務所辦理虛偽遷徙，藉此取得該里之投票權。經報請臺灣臺中地方檢察署祥股張檢察官富鈞指揮偵辦，經數月縝密蒐證，調閱眾多公文資料分析，且因遷徙人數眾多，為釐清案情，遂結合臺中市調查處、臺中市政府警察局刑事警察大隊、第一分局、第四分局、霧峰分局、豐原分局等單位共組專案小組積極偵辦。
11月24日動員警力近80人持搜索票同步搜索並通知嫌犯、共犯及涉籍選民等共26人到案說明，經搜索、偵辦發現該等戶籍地有幾處係儲藏室，根本無法住人，卻虛偽設籍多位選民在內，甚至以有當選後提供鄰長一職作為誘因遷入戶籍，足以妨害選舉結果之公正性，違反公職人員選舉罷免法第99條、刑法第146條規定，經向法院聲請主嫌羈押禁見獲准。
臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，公職人員選舉將於11月26日投票，警方查賄行動不會鬆懈、不會停歇，以現金、禮品、餐宴、旅遊或金錢等好處，向選民換取選票的對價，均屬賄選行為，請候選人及選民切勿心存僥倖，警方會依法嚴辦，全力打擊不法，淨化選風，維護選舉公正。