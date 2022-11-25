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MLB／勇士不想花大錢　恐又釀招牌球星出走

▲亞特蘭大勇士隊明星游擊手Dansby Swanson（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士隊明星游擊手Dansby Swanson（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

亞特蘭大勇士隊明星游擊手Dansby Swanson，在本季結束後恢復自由身，並且與波士頓紅襪隊Xander Bogaerts、明尼蘇達雙城隊Carlos Correa與洛杉磯道奇隊的Trea Turner合稱本季自由球員市場的「游擊四大公子」，雖然勇士隊不斷透露想續留Swanson的意願，但根據美國媒體透露，雙方可能「緣份盡了」。

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美國媒體「The Athletic」的記者David O’Brien透露，他本來認為Swanson可能回歸勇士的機率達到70％，但勇士讓他現在處境跟去年的Freddie Freeman一樣，並且讓他進到自由市場後，O’Brien反而對於Swanson回歸勇士的機會感到越來越不樂觀，並且認為Swanson現在可能僅有一半的機率會回歸，「如果他們要他回來，早就這樣做了」O’Brien坦言。


O’Brien接著表示，他覺得今年Swanson的市場比說去年的Freeman「大得多」，並且在這個賽季已經把自身的價值帶出亞特蘭大，也表示勇士隊可能是在觀察自由球員市場的動態。


根據大聯盟官方資深記者Jon Heyman透露，勇士曾開給Swanson一紙總金額破一億美元(約31億台幣)的合約，而Swanson陣營也把他們期望的價格開給勇士團隊，雙方在合約長度、金額上還是有些歧見，根據「MLB Trade Rumors」這個網站預測，Swanson大約能拿到一張7年1.54億美元(約48億台幣)的合約。


關於勇士球團，O’Brien認為他們現在游擊防區有Vaughn Grissom與Orlando Arcia就已經覺得「足夠滿意」了，他覺得外界高估了勇士隊休賽季花錢補強的決心，他反而覺得勇士隊並不願意花太多錢補強。

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