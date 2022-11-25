宋楚瑜「血是紅、心是藍」支持蔣萬安？黃辦：超譯宋意志
距離2022九合一大選投票日僅剩下一天時間，以無黨籍參選的市長候選人黃珊珊今（25）日在選前之夜造勢晚會前，仍舊持續進行車隊掃街行程。不過此時導演梅長錕透過媒體發表聲明，表示要在選前一刻揭露親民黨主席宋楚瑜的真正心聲，表示其親口說「血是紅的，心永遠是藍的」，挺蔣萬安的心意不言可喻。對此黃珊珊競選團隊也隨即發表聲明，表示宋楚瑜是有高度、有遠見，並且具有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言、並且「超譯」宋主席的投票意志。
記者丁上程／台北報導
梅長錕透過《中時電子報》發表聲明，表示台北市長這場選舉是中華民國生死存亡之戰，兩個禮拜前，宋楚瑜在前獅子會總議長徐明德靈堂前，當面親口告訴他「身上的血是紅的，但心永遠是藍的。」梅長錕説，他聽了非常震撼、感動，「我知道他對台北市長早就做了選擇，唯一支持蔣萬安。」
對此黃珊珊競選團隊也隨即發表聲明，表示親民黨主席宋楚瑜是有高度、有遠見，並且具有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言、並且「超譯」宋主席的投票意志。
黃珊珊團隊強調，宋楚瑜主席及黃珊珊市長候選人情感深厚，並非任何人用似是而非等荒謬言論即可分化。「呼籲各界，在選舉最後關頭，切莫以此等完全無代表性的言論，試圖影響選情。」黃團隊說，台北市需要一個正派、有能力、有執行力的市長來帶領台北市繼續前進，而黃珊珊正是最適合的人選。