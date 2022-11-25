MLB／死忠球迷抗癌成功　「阿土伯」超暖心獻祝福

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這名死忠的太空人球迷名為Liza Valverde，她在今年11月9日順利治癒了她的子宮頸癌，而在美國有一個傳統是，會讓癌症患者在治療最後一天敲響放療鐘代表治療結束，也象徵從此以後就是一名健康的人，但Valverde並沒有選擇敲鐘，而是跑到休士頓當地的一間體育用品店，去參加太空人奪冠五天之後，舉辦的簽名見面會。
Valverde在店門口排了36小時，成為第一位參加見面會的球迷，並且見到她最愛的球星Jose Altuve，並表示「這真的很值得」，而在Valverde排隊的期間，有其他參與的球迷發現到她剛抗癌成功，卻還沒敲響抗癌鐘，特別把敲鐘的道具鈴鐺帶到現場，使得Valverde能完成這個儀式。
當Altuve見到Valverde後，他們倆給對方一個大大的擁抱，並且交談了一會，Altuve還在Valverde帶到現場的27號球衣以及海報上簽名，讓Valverde開心地掉下了眼淚。
Altuve表示「我為Valverde感到高興，她應該去敲響抗癌鐘，這是她人生中的一件好事」，並表示「她出現在這讓我很開心，當她跟我講這些事的時候，我感到十分激動，很高興我們全隊在今年能帶給人們快樂」。
Valverde在參加完活動後表示「我永遠不會忘記今天的事，那也是讓我能夠擊敗癌症，出現在這邊的原因」，Valverde預計將Altuve簽過名的球衣及海報裱起來，對她來說這是個擊敗癌症，重獲新生的一年，她說「這是個艱難的一年，發生了許多不順的事，但我挺過了難關，並在現在迎來生涯最棒的時刻」。