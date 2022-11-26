台股周線連4紅！法人看後市關注4重點　選股聚焦這些產業

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近期盤面，受到美股反彈走勢、美元指數回軟與交投回溫提振，加上跌深、評價面修正後的優勢，支撐盤面呈現輪動狀況，在半導體族群在跌深強彈之後，近日則是由落後的金融跟傳產族群也開始相繼接棒。
安聯投信台股團隊研判，目前支撐市場信心的，市場一方面期待，台股在跌深後、技術面上或有搭配軋空的潛在機會；另一方面，也因為時序上開始步入財報空窗期，市場也開始期待，到明年三月以前，或有機會進入有夢最美的做夢氛圍。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，在面臨景氣放緩挑戰、需求端仍存有不確定性的大環境下，就目前產業能見度能看到明年仍有具成長性的相對少，故在這種環境下，方向上仍宜優先聚焦包括IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。
在非電部分，安聯投信台股團隊則提到，關於2023年金融與非金電族群看法，金融今年因防疫險及美國升息、財報表達等影響，獲利基期相對低；非金電中，循環股受油價跟運價走低預期，2023年獲利明顯下滑，反而出口類股中的紡織成衣，因品牌客戶調整早，庫存相對安全，同時受惠客戶在新市場擴點，營收具成長動能，加上匯率受惠，這些都是營運正向因素；觀光出遊受惠的餐飲飯店，在壓抑至少2年需求支持下，後市可期是大概率的市場共識。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。