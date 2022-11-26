快訊／汪小菲再度發聲「老子不富裕」！嗆：別再利用我們

汪小菲告白張穎穎錄音瘋傳！葛斯齊嘆：大S這10年怎過的 

▲汪小菲被曝光錄音，暴怒時經常飆粗口。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲汪小菲被曝光錄音，暴怒時經常飆粗口。（圖／翻攝自張蘭抖音）

娛樂中心/綜合報導

汪小菲和大S離婚風波延燒，台灣狗仔葛斯齊昨（25）開直播爆料，早就收到關於汪小菲和張穎穎的3段對話錄音，內容非常私密，礙於法律不方便曝光，他指控是汪身邊的人錄音的，「我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」

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▲葛斯齊爆料汪小菲被張穎穎索討高額分手費。（圖／翻攝自東森財經新聞YouTube）
▲葛斯齊爆料汪小菲被張穎穎索討高額分手費。（圖／翻攝自東森財經新聞YouTube）
根據網友曝光的疑似汪小菲、張穎穎的對話錄音，已經在微博上瘋傳，汪小菲不僅飆粗口，提及兩人私密房事，要對方做好長期「防範措施」，若真有了就生吧，結果被女方狠狠拒絕；還因為被張穎穎拉黑，主動找她閨密求救，並告白「我愛她」，一度談到身體狀況不佳，「在嗨呢，X藥還沒退」，觸及話題相當敏感，《NOWnews今日新聞》詢問汪小菲委任律師，尚未獲得回應。

▲大S經紀人暗指汪小菲婚內出軌是不爭的事實。（圖／翻攝自汪小菲微博、葛斯齊臉書）
▲葛斯齊指汪小菲和張穎穎的錄音，並非大S提供。（圖／翻攝自汪小菲微博、葛斯齊臉書）
▲汪小菲和張穎穎的私密對話錄音，已經在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲和張穎穎的私密對話錄音，已經在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲感嘆大S結婚後怎麼過的。（圖／翻攝自葛斯齊FB）
▲汪小菲感嘆大S結婚後怎麼過的。（圖／翻攝自葛斯齊FB）
與汪小菲交手多次的葛斯齊，則在社群平台表示，「一位年輕企業家，說話三不五時操X媽，滿口低俗髒話，對人充滿貶低態度，我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」由於張蘭曾提及大S握有汪小菲的黑料，中國網友認為該錄音是大S釋出，葛斯齊則透露，「這種錄音更不可能是大S找人做的，都說了是汪身邊人幹的！」用不著自己出手，他們應該就會自爆了。

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