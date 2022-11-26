汪小菲告白張穎穎錄音瘋傳！葛斯齊嘆：大S這10年怎過的
汪小菲和大S離婚風波延燒，台灣狗仔葛斯齊昨（25）開直播爆料，早就收到關於汪小菲和張穎穎的3段對話錄音，內容非常私密，礙於法律不方便曝光，他指控是汪身邊的人錄音的，「我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」
娛樂中心/綜合報導
根據網友曝光的疑似汪小菲、張穎穎的對話錄音，已經在微博上瘋傳，汪小菲不僅飆粗口，提及兩人私密房事，要對方做好長期「防範措施」，若真有了就生吧，結果被女方狠狠拒絕；還因為被張穎穎拉黑，主動找她閨密求救，並告白「我愛她」，一度談到身體狀況不佳，「在嗨呢，X藥還沒退」，觸及話題相當敏感，《NOWnews今日新聞》詢問汪小菲委任律師，尚未獲得回應。
與汪小菲交手多次的葛斯齊，則在社群平台表示，「一位年輕企業家，說話三不五時操X媽，滿口低俗髒話，對人充滿貶低態度，我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」由於張蘭曾提及大S握有汪小菲的黑料，中國網友認為該錄音是大S釋出，葛斯齊則透露，「這種錄音更不可能是大S找人做的，都說了是汪身邊人幹的！」用不著自己出手，他們應該就會自爆了。
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