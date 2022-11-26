汪小菲高調認戀情？感謝張穎穎陪伴：愛就愛了，我能承擔
汪小菲和張穎穎關係剪不斷理還亂，離婚前就被拍到一起上酒吧、同遊山東泰山，但他始終沒鬆口戀情，即使被拍到同框照鐵證如山，離婚後照樣稱她為朋友，如今深夜直播後露餡，一同躺在床上的妙齡女子就是張穎穎，張穎穎昨（25）日發長文表示，一直在旁安撫他的情緒，希望汪小菲掙脫牢籠不再痛苦，汪小菲也首度回應女方，被認為是正式官宣了。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲21日起在微博數度發文，攻擊大小S一家人，喊著休兵又忍不住開砲，屢次編輯修改內文，精神狀況堪慮，張穎穎在微博透露，男方因為家事被折磨得心力交瘁，整個人精神狀態很差，處於崩潰的邊緣，「我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再碰手機、看新聞」，這番話被視為宣示女主人的地位。
汪小菲也不嘴硬了，在張穎穎抖音評論區留言「謝謝你陪伴我，謝謝你陪我生活」，雙方溫情喊話，頗有患難見真情的味道，陸媒也曝光汪小菲的微信朋友圈發文，坦言「愛就愛了，後果我能承擔，我汪小菲，對朋友對任何人，都問心無愧，愛你們」。
而細數兩人過往言論，汪小菲曾說「和大S和平分開，讓張穎穎無端受了這麼多惡意誹謗」，張穎穎也放話「我跟汪小菲沒關係，他跟很多女生有關係」、「誰會跟這種傻男人生孩子」，結局堪稱大逆轉，葛斯齊爆出汪小菲9月想要跟張穎穎分手，如今看到兩人不離不棄的樣子，笑稱汪小菲不夠清醒。