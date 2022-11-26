瓊瑤女郎戴綠帽？高富帥老公摟嫩妹開房 她6字訴盡心聲
大陸夫妻實境節目真的有毒！繼《幸福三重奏》的汪小菲大S、江宏傑福原愛離婚後，曾經恩愛無比、一起參加過真人秀《妻子的浪漫旅行2》的「瓊瑤女郎」張嘉倪和高富帥老公買超，婚姻竟也亮起紅燈，狗仔「攝影師劉大錘」曬出買超深夜帶嫩妹到酒店的畫面，震驚整個娛樂圈，張嘉倪昨（25）日在微博發文「愛得起，放得下」，疑似回應老公出軌新聞，超霸氣的6字宣言，讓粉絲相當心疼！
記者江芷稜/綜合報導
現年35歲的中國女星張嘉倪，面貌相當清秀，2007年經由選角脫穎而出，飾演瓊瑤《又見一簾幽夢》的女主角汪紫菱，開始踏入演藝圈，2018年在《延禧攻略》因飾演「順嬪」一角獲矚目，被稱為「最美妃子」。不過，她在2015年事業剛起步時就嫁入豪門，老公曾說對她一見鍾情，未來「沒有離婚，只有喪偶」，承諾感情至死不渝，結婚後育有2子，互動非常甜蜜。
沒想到狗仔拍到買超深夜摟嫩妹回房，隔天該女才離開走出飯店，疑似婚內出軌，對方僅是20歲的北京電影學院學生，讓外界相當訝異。張嘉倪在新聞曝光後，在微博回應「愛得起，放得下」，疑似對老公出軌表態，感覺相當淡定。
網友也挖出她5月祝福買超生日時，竟寫著「感恩過去的快樂時光有你相伴」，讓粉絲感覺有不好預感，表示「怎麼不講將來，看著感覺跟離婚了似的」，如今真相大白，網友笑稱原來大家都是預言家，也感嘆「還能相信愛情嗎」、「無言了，老婆那麼漂亮欸」、「連婚禮都還沒辦」。