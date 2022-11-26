不只汪小菲！胡瓜也睡「海絲騰床墊」 豪宅電費嚇壞小禎
中國富商汪小菲，近日不滿被前妻大S推討生活費，不斷在微博上爆走，像是上億豪宅的電費，一期就高達9萬4千多元，以及汪小菲心心念念，疑似要價上千萬的海絲騰高級床墊，多次掀起外界關注。對此，藝人小禎（胡盈禎）就在受訪時透露，爸爸胡瓜就是睡海絲騰的床墊，也悄悄曝光億級豪宅的電費。
娛樂中心/綜合報導
小禎昨（25）日主持三立節目《女神在線》受訪時分享，其實她目前在信義區的豪宅住處，２個月的電費大約8、9千元，不過，這也包含自己因為工作經常不在家的關係。由於爸爸胡瓜也住在信義區的億級豪宅「昇陽國寶」，讓小禎忍不住爆料，她有問過爸爸家裡電費多少？沒想到胡瓜竟對她說，「我看起來像是有在繳電費的人嗎？」讓小禎當場嚇到。此外，小禎也透露，爸爸現在睡的就是要價千萬的海絲騰床墊，至於睡起來如何？她則回要去問本人。
回顧床墊之亂，因汪小菲不滿具俊曄住在他買給大S的上億豪宅，就在微博上痛罵，「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」接著就有網友挖出，張蘭曾在直播上透露，大S的床墊來自世界頂級大牌，是汪小菲為大S量身打造，引起大家討論，而最多人點名的，就是來自瑞典皇室御用品牌Hästens海絲騰，更因此推測汪小菲為了床墊，砸了大約近千萬台幣。
隨著大S也把床墊運送到S Hotel後，汪小菲才提出「燒床墊就休戰」，才讓床墊在眾目睽睽的情況下銷毀回收，也結束這場鬧劇。最後，大S也轉發好友賈永婕的臉書貼文，間接證實沒有海絲騰、千萬床墊一事。（編輯：詹鎰睿）