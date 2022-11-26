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NBA／如何帶第二陣容重回正軌？Green：慢下來並做好防守

▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(26)日在主場以129:118擊敗猶他爵士， 球隊第二陣容的發揮十分不錯，在明星大前鋒Draymond Green的帶領下，年輕球員慢慢找到自己攻防的定位，知道怎樣做出貢獻。

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勇士奪冠之後走了5名主力輪換包括Gary Payton II、Nemanja Bjelica、Otto Porter、Juan Toscano-Anderson和Damion Lee，對球隊造成非常大的影響。而球隊的年輕球員們還沒證明自己能頂上這一塊空缺，這導致他們在開季後的表現十分不理想。

Kerr在近期開始進行一些調度實驗，試圖找出最有效的陣容，其中最大的變化就是讓Green去帶領第二陣容，上一場對快艇和本場比賽對爵士，都收到不錯的效果，替補球員在防守端明顯能降低他們的失分，保持住主力陣容打下的優勢。

此前，當被問到自己如何去帶領替補時，Green表示，「首先，要讓盡量讓第二陣容慢下來，替補不應該打得像主力那麼快，要更有紀律，按照戰術安排來，減少隨意的跑位和出手，這是優先事項。」

「其次是要確保這套陣容做好防守，身為第二陣容，你的目標不是去打下領先，而是守下優勢。」Green這樣說道，「一旦主力拉開分差，你要做的就是保持好。這就是我所關心的，我盡力去幫助他們減少失誤。」

在擊敗爵士後，Green認為替補此役比前幾場打得更好了，但他們還需要一些時間來提升化學反應，「我們開始慢慢找到配合方式，漸漸弄清楚每個人的定位。不過，未來還有很多事要做，至少現在我們開始穩住了，在攻防兩端打出自己的風格。」

而Kerr則是表示，當年Stephen Curry、Klay Thompson進來球隊之後，也是經過多年磨練才慢慢能有所貢獻，所以他認為年輕球員要做的就是保持耐心，好好的去學習。

不過，在過去Green總是盡量被安排和Curry一起上場，兩人之間的默契和配合是勇士致勝的武器。如今出賽時間被分開來，後者坦言需要一些時間適應，也表示未來自己要簡化在進攻端的打法，來維持高效水準。

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