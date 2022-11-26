汪小菲張穎穎錄音檔流出！張蘭氣炸報警了：這是惡劣行徑
中國富商汪小菲，日前為了生活費和前妻大S鬧得沸沸揚揚，就連緋聞女友張穎穎都出面力挺，間接承認兩人的感情，引發網友們熱烈關注，近日，網路上就瘋傳疑似張穎穎和汪小菲的錄音檔，更提到彼此的私密房事，話題十分敏感。對此，汪小菲的母親張蘭，也在今（26）日直播時氣憤表示已經報警。
娛樂中心/綜合報導
據悉，張蘭在直播中談到此事，情緒有些激動，認為這種個人隱私被洩漏的一事，有牽涉到刑事問題，她表示，自己已經報警，等下直播完不是出門就是有人會來家裡處理此事，「我這個人做事光明磊落，但是呢，我可以包容一下年輕人，但是我堅決不縱容，這些惡劣的行徑。」
直播片段被網友截下來後，立刻造成討論，「竊聽已是違法，yxh還敢公開傳播，如果再有敲詐勒索，那罪名就很大了」、「就是因為沒有刑事制裁才會有人一直爆料這些犯法的事」、「不是熱搜錄音，是有人發給她威脅她了」、「這條熱搜在報警後迅速下降」、「也沒準是張穎穎幹的不一定是竊聽。」至於錄音檔真實性以及來源仍無法得知，微博上瘋傳的貼文也都一一消失。
事實上，台灣知名狗仔葛斯齊早在25日開直播爆料，他早就收到關於汪小菲和張穎穎的3段對話錄音，因為內容非常私密，礙於法律不方便曝光，僅透露是汪小菲身邊的人錄的，「我真的很難想像大S曾經嫁過這樣的人，將近10年怎麼過的，都活在言語暴力下嗎？」；對此，《NOWnews今日新聞》詢問汪小菲委任律師，律師表示並不清楚網路上流傳的具體內容，「迄今並未接獲汪小菲的任何指示，故無法回覆。」（編輯：詹鎰睿）