T1／第三節一波流逆轉　陛下砍26分率太陽逆轉取得2連勝

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克服籃板的完全劣勢，全場製造對手共20次失誤，臺中太陽總教練克里斯(Chris Gavina)盛讚子弟兵們的表現，也為子弟兵感到驕傲，克里斯教練賽後指出，這場比賽打出球隊的團隊球風，球員們在下半場按照球隊的節奏，加上防守上製造對手不斷失誤，最後成功把比分逆轉。
整場比賽取得26分、14籃板，兩項數據皆是球隊最高的陛下，是協助臺中太陽獲勝的重要功臣，注重團隊發揮的陛下賽後直言，贏球的關鍵在於下半場的防守，讓對手的進攻受限，加上球隊的失誤次數控制在14次，這場球場贏得非常團隊。
陳靖寰及盧冠軒兩位本土球員是下半場太陽火力四射的關鍵人物，阿寰第三節取得8分帶領球隊吹起反攻號角，盧冠軒則是在第四節轟進9分，包括一記吃下定心丸的壓哨三分，賽後兩人不約而同指出，團隊打得好，勝利自然水到渠成。
球隊老大哥陳靖寰認為，今年開季球隊在陣容進行調整，目前球隊也才出賽五場，所以球員及教練彼此之間也在磨合，透過訓練不斷溝通彼此想法，讓團隊越來越好，目前球隊大約磨合度才一半左右，相信接下來一定會更好。
主場能量持續火熱，也讓長期注重健康及運動的健康美胸第一品牌「海森健康美學」，由鄭英奇董事長領軍與員工及家人們一同到場為臺中太陽加油打氣，鄭英奇董事長表示，一直以來都有關注運動賽事，籃球是臺灣非常風行的運動，自己本身也是臺中太陽總經理汪蔚傑的球迷，很開心可以在臺中主場為太陽讚聲。以臺中為根據地的兆基穿山甲女壘隊，前壘球國手鐘彗琳偕同教練陳鳳盈及球員林倢妤及賴姿佑，一同到場與球迷共同做公益，讓籃球及壘球跨界交流。
取得二連勝的臺中太陽，戰績來到三勝兩負，排名在聯盟前段，明(27)日在主場迎戰桃園永豐雲豹，臺中太陽盼延長勝利氣勢，回報主場熱情加油支持的球迷們。