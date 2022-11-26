世足／坦言難守住梅西 墨主帥：他是過去15年最好的球員
作為世界盃奪冠大熱門，阿根廷在世界杯C組首戰意外以1:2輸給沙烏地阿拉伯，下一場對墨西哥非贏不可。而墨西哥也希望能拿下關鍵一勝，佈下天羅地網嚴陣以待，不過墨阿根廷籍主帥Gerardo Martino坦言很難能完全守住頂尖球星梅西(Lionel Messi)。
記者黃建霖/綜合報導
上一場阿根廷除了靠梅西的12碼罰球拿下一分之外，完全被沙烏地阿拉伯針對性的防守戰術給牽制住，梅西在這場比賽中分身乏術，多次回撤到中圈接球，自身進攻能力沒能完全發揮出來，也成為球隊失敗的的原因之一。
阿根廷若要晉級，之後兩場比賽都得要拿下，不過墨西哥也不會輕易的讓他們過關，此役要對上祖國的Martino也強調自己「會盡一切努力幫助墨西哥贏球」。
Martino過去執教過阿根廷國家隊和巴塞隆納，與梅西的關係相當好，他也盛讚這位35歲的足壇巨星難以阻擋，「過去15年——至少15年——他一直是世界上最好的球員。很難守住他，只能希望他當天發揮的不好，這比我們能在戰術上做什麼更簡單一些。」
上一場比賽結束後，傳出梅西因為踝傷而缺席球隊訓練，不過好消息是他已經無大礙，在這場比賽確定會上場。阿根廷主帥Lionel Scaloni表示，上一場失利不會改變戰術，可能會做一兩處的調整，但仍相信球隊體系。