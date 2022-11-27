T1／女神徐若瑄加持！布銳克曼砍24分　海神主場戰勝中信

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歷經15個月，450天等待，神隊友引頸期盼的中央四面大螢幕，26日終於首度開箱，並同時正式啟用NBA同等級地板迎接新球季主場首戰。
高雄全家海神隊執行長李偉誠表示，期待給球迷NBA場館體驗的中央大螢幕與地板去年8月就下訂，受疫情影響原物料與海運延宕，直到今日才與神隊友見面。「特別感謝漢威巨蛋鼎力相助，讓耗資八位數的大螢幕終於能掛在高雄巨蛋屋頂，短邊300吋，長邊400吋是配合球場打造的比例，上方另有環狀動態螢幕，將賽事資訊完整呈現，並且感謝海神團隊、相關工程人員齊心協力，提供神隊友零死角、即時的現場畫面，我們也會逐漸豐富畫面內容，提升現場觀賽體驗。」
高雄全家海神隊自去年成軍以來，致力提供球迷最頂級比賽內容，除了開幕戰所開箱的中央大螢幕與全新地板，館內外活動同樣別出心裁，從場外打卡點、榮耀回憶牆、兒童區，戶外二樓結合在地店家攤商，軟硬體全面升級，打造「雄湧」海神主場氛圍，希望帶給神隊友更優質觀賽體驗。
團隊攻守俱佳 總教練：防守、籃板贏球關鍵
總教練喬伊斯表示，上次交手後團隊做許多修正，尤其防守與籃板，才能製造轉換快攻機會，庫薩斯16分，14籃板，3助攻，4抄截4火鍋，波捍能10分、11籃板、4助攻，喬伊斯說，「尤其今天庫薩斯與波捍能每兩分鐘就抓下一顆籃板，是非常優異的數據。」
胡瓏貿12分、5籃板、5助攻，他表示，輸球不可怕，每次輸球都是下次贏回來的養分，「很開心我們把很多問題解決，這就是我們這兩個禮拜努力的收穫，做得很好、贏球要繼續保持，把自己準備好，隨時迎接別人來挑戰我們。」隊長余純安說，冠軍儀式滿場一萬多觀眾感動，又是在自己主場，謝謝球迷願意進場，我們就是一直維持飢渴，一步一步拿下每一場比賽。布銳克曼24分、5籃板、7助攻、3抄截，林任鴻14分。
冠軍戒永恆榮耀 胡瓏貿：紀錄人生成就
26日開幕戰賽前舉辦冠軍頒獎儀式，與現場與螢幕前的神隊友共同見證，領隊侯嘉騏感念高雄支持，同時十分期待硬體的升級能吸引更多的神隊友進場體驗職業等級的精采籃球賽。胡瓏貿直呼冠軍戒超過150分，「冠軍戒代表人生成就，也是生涯目標，提醒著自己是怎麼過來的，這是動力，也是自己努力付出的收穫。」余純安說：「這是人生的印記，讓我重溫這就是冠軍的滋味，明年還要再來一次。」