九合一選舉民進黨大敗！美聯社：台人關心交通經濟等內政
2022年台灣九合一選舉在11月26日晚間落幕，執政的民進黨在選舉慘敗只守住五個縣市，成為創黨以來在地方層級選舉遭遇到最大的滑鐵盧，總統蔡英文更宣佈辭去黨主席一職。不過根據美國媒體分析，選戰中民進黨多次提出的「抗中保台」牌明顯未在地方層級的選舉中奏效，比起國際局勢，選民明顯更在乎經濟、交通等內政問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
九合一選舉結果揭曉，國民黨在21縣市長選舉中一口氣贏下包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市在內的13縣市，由總統蔡英文率領的民主進步黨則僅保住5縣市。根據《美聯社》報導分析，今年九合一選戰包含國際媒體、執政黨、觀察評論家都將地方選舉層次拉升至國際問題，認為選舉結果將攸關台灣安全，但結果顯示選民關注的是交通、經濟、空汙等內政問題。
分析指出，黨主席蔡英文多次提到「抗中保台」，台北市長候選人陳時中也提到過幾次「來自中共的威脅」，但說法普遍因為迴響不大迅速打停，連忙將政見拉回市政、疫苗等內政主戰場。從選舉結果來看，《美聯社》認為台灣民眾普遍因疫苗政策、疫情掌控而對民進黨失望。
不過華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任、長期關注兩岸議題的葛來儀（Bonnie Glaser）在受訪時也提到，她認為九合一選舉無法作為2024大選的指標，原因在於台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，與中國等外在因素較無關聯。