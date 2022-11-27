《蜘蛛人》CP喜訊近了？傳湯姆霍蘭德計畫「共築愛巢」
紅遍全球的電影《蜘蛛人》，第三代演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）和劇中女主角千黛亞（Zendaya）的戀情，眾所皆知，一舉一動都是影迷們討論的話題。沒想到，日前就有媒體爆料，湯姆霍蘭德有意和千黛亞共度一生，而且早就在共同規劃著未來。
娛樂中心/綜合報導
2016年因漫威電影《蜘蛛人：返校日》結緣的湯姆霍蘭德和千黛亞，隔年就馬上傳出戀情，直到2021年被拍到車內相吻，才決定公開認愛。而在今年6月1日湯姆霍蘭德生日時，千黛亞更在社群平台放上甜蜜合照慶祝，兩人越愛越高調。據《US雜誌》報導，有消息人士透露，兩人感情十分穩定，而且絕對在共同規劃著未來，有意共度一生。另外，也有人指出，對外承認戀情，反而對他們的感情更加穩定。
事實上《蜘蛛人》電影系列，從索尼第一代的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、第二代的驚奇蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）再到現今漫威第三代的湯姆霍蘭德，都有傳出戀情。除了陶比麥奎爾和克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）沒被證實外，安德魯加菲爾德和艾瑪史東（Emma Stone）以及湯姆霍蘭德和千黛亞都是假戲真做、高調放閃的情侶檔。
雖然安德魯加菲爾德最終和艾瑪史東分手，讓粉絲覺得可惜，但兩人到現在依舊還是好朋友，如今「小蜘蛛」湯姆霍蘭德和千黛亞卻非常有機會修成正果，很可能實現影迷夢想，成為第一對的「蜘蛛人夫妻」，外界相當關注。（編輯：詹鎰睿）