小薰打翻吳岳擎醋罈子　暖擁余晉被噹「不是先抱我」

小薰戲裡飾演吳岳擎唯一的姐姐，因故失去雙親，相依為命長大，她收放自如的演技受到網友推崇。對此她表示：「本身就很喜歡照顧人，戲中姐姐很愛弟弟，再加上沒有演過甜寵類型，想看看自己會怎麼飾演寵愛弟弟卻又不溺愛的姐姐。」直播上余晉向小薰討教，怎麼可以演得如此自然，她說把吳岳擎當寵物，他做什麼都愛他，有養貓的余晉頓時豁然開朗。當大家問到，劇中的吳岳擎像什麼動物？小薰笑答：「無尾熊！喜歡你就巴著你不放。」
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直播當天，小薰一到餐廳先跟余晉擁抱打招呼，吳岳擎開玩笑吃味表示：「姐，妳怎麼不是先抱我？我才是妳弟哎！」戲裡戲外都是姐弟情深，吳岳擎也不吝誇獎：「姐姐就是有這樣的魔力，讓我原本很緊張的狀態，變得輕鬆自在。」
劇中吳岳擎、余晉無法前進的關係，讓觀眾看得好心急，一場超過4分鐘的重頭戲，讓兩人拍攝前都戰戰兢兢做足準備，余晉表示：「我們在中山站的巷弄間走了很長一段路，只要有1個字卡詞，整組人要陪我走回原點重來，壓力其實很大。」
吳岳擎表示這場戲余晉的難度比較高，「他的台詞很多，更難的是，我們要配合一鏡到底的技術層面，以及路上各種突發狀況，大概拍了10次左右。」播出後觀眾回味無窮，尤其是一鏡到底裡的揪心金句「你真的知道你自己要的是什麼嗎」、「我一直都很相信你，但問題是你相信你自己嗎」，在網上掀起熱烈討論。