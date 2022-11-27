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小薰打翻吳岳擎醋罈子　暖擁余晉被噹「不是先抱我」

▲小薰說吳岳擎（右）在《我的牙想你》談情像是無尾熊。（圖／結果娛樂提供）
▲小薰說吳岳擎（右）在《我的牙想你》談情像是無尾熊。（圖／結果娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

BL劇《我的牙想你》吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪日前開直播，在劇中扮演「神助攻」的黃瀞怡（小薰）也到場加入，為線上粉絲謀福利，指定兩對CP近距離吃麵條、玉米片，讓大家截圖留念，粉絲們頻頻留言叫好，「以後直播都敲碗要有姐姐」、「姐姐真的很懂」。
 
小薰戲裡飾演吳岳擎唯一的姐姐，因故失去雙親，相依為命長大，她收放自如的演技受到網友推崇。對此她表示：「本身就很喜歡照顧人，戲中姐姐很愛弟弟，再加上沒有演過甜寵類型，想看看自己會怎麼飾演寵愛弟弟卻又不溺愛的姐姐。」直播上余晉向小薰討教，怎麼可以演得如此自然，她說把吳岳擎當寵物，他做什麼都愛他，有養貓的余晉頓時豁然開朗。當大家問到，劇中的吳岳擎像什麼動物？小薰笑答：「無尾熊！喜歡你就巴著你不放。」

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▲左起余晉、吳岳擎、張豐豪、周予天、小薰開直播和粉絲互動。（圖／結果娛樂提供）
▲左起余晉、吳岳擎、張豐豪、周予天、小薰開直播和粉絲互動。（圖／結果娛樂提供）
現實中是獨子的吳岳擎也樂得多一個姐姐疼愛，兩人首次見面是在拍攝第一天。小薰吐露，如果沒有很熟，要演姐弟怕會很尷尬，但是對戲前，吳岳擎對她說：「姐，我很開心是妳來演我姐姐！因為有妳來，我就有安心的感覺。」讓兩人之後的互動、對戲都很放得開。

直播當天，小薰一到餐廳先跟余晉擁抱打招呼，吳岳擎開玩笑吃味表示：「姐，妳怎麼不是先抱我？我才是妳弟哎！」戲裡戲外都是姐弟情深，吳岳擎也不吝誇獎：「姐姐就是有這樣的魔力，讓我原本很緊張的狀態，變得輕鬆自在。」

▲吳岳擎（左）、余晉在聯名主題餐廳開心與劇中道具玩偶合照。（圖／結果娛樂提供）
▲吳岳擎（左）、余晉在聯名主題餐廳開心與劇中道具玩偶合照。（圖／結果娛樂提供）
劇中吳岳擎、余晉無法前進的關係，讓觀眾看得好心急，一場超過4分鐘的重頭戲，讓兩人拍攝前都戰戰兢兢做足準備，余晉表示：「我們在中山站的巷弄間走了很長一段路，只要有1個字卡詞，整組人要陪我走回原點重來，壓力其實很大。」

吳岳擎表示這場戲余晉的難度比較高，「他的台詞很多，更難的是，我們要配合一鏡到底的技術層面，以及路上各種突發狀況，大概拍了10次左右。」播出後觀眾回味無窮，尤其是一鏡到底裡的揪心金句「你真的知道你自己要的是什麼嗎」、「我一直都很相信你，但問題是你相信你自己嗎」，在網上掀起熱烈討論。

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