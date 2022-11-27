《出差15夜》CRAVITY台北出生成員痛哭：花957天終回家鄉

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ALLEN透露昨晚跟太煐、世琳去逛饒河夜市，吃了大腸麵線、牛肉麵、小籠包、雞排、糖葫蘆、臭豆腐，邊走邊吃的體驗十分開心。性珉許願想去十分，他說：「聽說可以放天燈，把心願寫在上面，然後放上天空！」問及願望為何？性珉回：「再次來台演出！」其他人則以中文附和：「好！」此外，成員提到有機會的話，還要造訪ALLEN的家，表示想看看他養的貓。
廷謨26日接受台灣記者訪問時，表示很想去《神隱少女》的取景地九份，今場上他二度提起，成員就笑說：「去那邊吃東西是不是也會變成豬？」恰巧觀眾席有粉絲扮成豬，他們就喊：「你是不是去九份回來？」笑翻全場。
ALLEN昨以中文表示：「我非常高興有這機會跟團員來到我的故鄉。」今晚活動準備要幫刑準慶生前，ALLEN突然落淚，成員就說：「感覺Allen哥很辛苦，他花了957天回到這裡。」豈料要結束活動前，ALLEN再度痛哭，他說：「今晚的表演對我來說，是很特別的瞬間、很特別的經驗，我出道以前就很想回來，我出生的地方、我的故鄉台北，跟愛我們的許多粉絲、我父母面前表演。所以終於過了957天的日子，我終於實現夢想，這個夢想能夠跟今天來到台北的所有粉絲們一起分享，我覺得特別幸福，真的非常感謝大家，從出道之前給我們的支持還有喜愛，你們久等了，辛苦了，謝謝。」
ALLEN還表示：「我有一句印象深刻的話，就是，過去的旅程不會被抹去，所以在957天之後，第一次這樣面對面，但過去的旅程你們都一直在心中裡面，非常感謝大家，我愛你，爸媽我愛你。」