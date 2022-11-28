世足／克羅埃西亞前鋒梅開二度　加拿大先進球仍遭淘汰

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本場比賽開賽才過68秒左右，加拿大隊後衛Alphonso Davies就接獲中場Tajon Buchanan的傳球，以頭錘進球得分，也是加拿大隊史在世界盃的首顆進球，開賽22分鐘左右，克羅埃西亞發動反擊，前鋒Marko Livaja的射門，卻被加拿大隊門將Milan Borjan攔下，無功而返。
但經過不到四分鐘，克羅埃西亞的中場Marcelo Brozović隨即突破射門成功，但是隊友Livaja卻先越位，因此得分被沒收，而到了第36分鐘左右，Kramarić在禁區的射門，先將比數追平，隨後在44分鐘左右，Livaja再幫克羅埃西亞踢進第二分，在上半場結束前將比數超前。
下半場進行到第70分鐘，Kramarić的射門還從對方胯下穿過去，成功破網，克羅埃西亞拿下單場第三分，而到了下半場傷停補時，中場Lovro Majer在傷口灑鹽，踢進克羅埃西亞第四分，穩穩將比賽勝局鎖定。
克羅埃西亞整場13次射門就射進了4球，加拿大則是在開賽68秒進球後就沒有再得分，整場8次射門射進一球，此役兩隊各吞下兩張黃牌，分別是由加拿大隊的Buchanan、Kamal Miller跟克羅埃西亞的隊長Luka Modrić與Dejan Lovren各獲得一張。
此役克羅埃西亞贏球後，小組賽戰績來到一勝一和，目前積分3分是分組最高，加拿大隊則是兩戰皆敗，目前還未有積分，確定成為本屆賽事第二支遭淘汰的球隊。