世足／絕境中挺身而出　梅西最後一舞不打算在小組賽結束

世足／克羅埃西亞前鋒梅開二度　加拿大先進球仍遭淘汰

▲世足F組克羅埃西亞擊敗加拿大（圖／美聯社／達志影像）
▲世足F組克羅埃西亞擊敗加拿大（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022卡達世界盃F組，今天進行到第二輪的賽事，由上一屆的亞軍克羅埃西亞對決前場以賽僅以一分惜敗比利時的加拿大隊，雖然加拿大在開賽過不到兩分鐘就先進球，但克羅埃西亞卻在上半場結束前連進兩球，下半場陣中前鋒Andrej Kramarić再射進一球，單場第二顆進球「梅開二度」，粉碎加拿大隊的贏球希望，終場克羅埃西亞就以4比1擊敗加拿大，拿下本屆賽事首勝。

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本場比賽開賽才過68秒左右，加拿大隊後衛Alphonso Davies就接獲中場Tajon Buchanan的傳球，以頭錘進球得分，也是加拿大隊史在世界盃的首顆進球，開賽22分鐘左右，克羅埃西亞發動反擊，前鋒Marko Livaja的射門，卻被加拿大隊門將Milan Borjan攔下，無功而返。


但經過不到四分鐘，克羅埃西亞的中場Marcelo Brozović隨即突破射門成功，但是隊友Livaja卻先越位，因此得分被沒收，而到了第36分鐘左右，Kramarić在禁區的射門，先將比數追平，隨後在44分鐘左右，Livaja再幫克羅埃西亞踢進第二分，在上半場結束前將比數超前。


下半場進行到第70分鐘，Kramarić的射門還從對方胯下穿過去，成功破網，克羅埃西亞拿下單場第三分，而到了下半場傷停補時，中場Lovro Majer在傷口灑鹽，踢進克羅埃西亞第四分，穩穩將比賽勝局鎖定。


克羅埃西亞整場13次射門就射進了4球，加拿大則是在開賽68秒進球後就沒有再得分，整場8次射門射進一球，此役兩隊各吞下兩張黃牌，分別是由加拿大隊的Buchanan、Kamal Miller跟克羅埃西亞的隊長Luka Modrić與Dejan Lovren各獲得一張。


此役克羅埃西亞贏球後，小組賽戰績來到一勝一和，目前積分3分是分組最高，加拿大隊則是兩戰皆敗，目前還未有積分，確定成為本屆賽事第二支遭淘汰的球隊。

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