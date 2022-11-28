不平靜的夜晚！中國反封控示威蔓延 武警半夜清場逮人
中國民眾近日發起「反清零」、「反封控」的抗議活動持續蔓延，情勢有升溫跡象，從北京、上海、廣州、武漢、成都等地，都有大批民眾走上街頭，上海的示威者甚至喊出「共產黨下台，習近平下台」，震驚全世界。當局派出大批警力驅散、逮捕抗議人潮，武漢警方在半夜進行清場，有多人遭到毆打，還有民眾遭到拖行。
國際中心楊雅婷／綜合報導
新疆烏魯木齊火災一場大火，燒出中國民眾對於封控的怒火，反對清零封控政策的抗議遍地開花。 武漢街頭也爆發店家反封控、要求解封的抗議，周邊居民也一同參與，示威人士情緒高漲，推翻鐵皮圍籬自行解封，並與趕赴現場的陣暴警察僵持不下。據推特帳戶「李老師不是你老師」透露，當地武警在深夜時展開清場行動，現場民眾拍下武警逮人畫面，只見武警一邊拖行、一邊毆打遭到逮捕人士。
此外，北京進入半夜後還是不平靜，亮馬橋一帶仍有大批民眾聚集在街頭不願離開，高喊「我們要人權，我們要自由」、「我們要自由民主」等口號，經過的車輛紛紛鳴笛聲援現場民眾。當局派出上千名警力在28日凌晨1點左右驅散民眾，有女子大喊「別動我」，場面一度相當混亂。民眾擔心，警方可能施放催淚瓦斯趕人。