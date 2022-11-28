烏國家核電公司：俄軍可能準備離開札波羅熱核電廠

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烏克蘭國家核電公司負責人柯亭（Petro Kotin）表示：「近幾週，我們接收的資訊示意他們可能準備離開（核電廠）。」
他說，「首先，有非常多俄羅斯媒體報導，遷出（核電廠）是值得的，也許值得將（它的）控制權移交給」聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）。他還說：「給人的印象是他們正在收拾行囊，偷走一切能偷的東西。」
俄烏數個月來一再指責對方砲擊不再運轉的札波羅熱廠區。1986年發生世界上最嚴重的核電事故，地點就在烏克蘭車諾比（Chornobyl）。
當被問到現在談論俄軍離開核電廠是否為時過早時，柯亭在電視上說：「現在還為時過早。我們現在還沒看到這個情況，但他們正在準備（離開）。」
「（烏克蘭）人員一律被禁止穿越檢查哨、前往烏克蘭（控制）的領土。」
國際原子能總署署長23日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）會見俄羅斯代表團，討論在歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠周圍建立保護區，以防止發生核災。札波羅熱核電廠過去提供烏克蘭約1/5的電力。
會議隔天，俄羅斯新聞社（RIA）援引俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergey Ryabkov）的話說，保護區一事應該「很快」就會做出決定。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111128