名家論壇》韋安／堅持「兩捨」信念，侯友宜獲得支持關鍵

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「捨命難」，當他當警察時，每次為了保護好人，打擊壞人，遇到槍戰（30多次），或赤手空拳，與最兇悍的槍匪談判，解救人質時，他都不會退縮地衝過去。雖然有可能倒下，和有去無回。
「捨名節更難」，無論對他的政治攻擊和抹黑多麼殘酷，受到多大的委屈，甚至被糟蹋。他都低調，以包容相對。
像是選舉中，關於他博士論文的「警大聲明事件」，明明2018年就被澄清過，還是有人要再「黑」他。侯和他的團隊完全都知道「內情」，卻不說出來。
因為，侯認為自己曾是警大的學生，也當過警大的校長，他不願意讓母校和公務員，因為一場選舉，受到傷害和困擾。就讓「真相」自然地被媒體來挖掘澄清。
「為國家、人民努力做事情」是侯的初心。所以命可捨，名節也可捨，因為人民、國家的大義和利益，遠在他個人的毀譽之上。
而這麼多年來，侯友宜展現出「人民才是最大咖」、「以民為天」的心胸，和「捍衛國家」毋庸置疑的底氣。人民都有體會和看到，而願意做侯「最大的靠山」，在這次選舉更加義無反顧地支持他。
此外，「謙卑」則是侯友宜之所以可以成功的「血液」。
1126，侯友宜的當選感言，看不到絲毫狂勝的喜悅。只看到他的踏實、謙卑、包容和智慧，以及他對市民真誠的感激。
他說，跟林佳龍通過電話，林的一些好的想法，能做到的，他也會盡量去做。
4年前，侯曾說過選舉時，「現在走出去，一半人罵我，一半人說我好。等開始做那天，所有人都罵我……當別人前面給你掌聲，你要看到後面很多噓聲。」
這次，侯以「好好做事」破了3項新北選舉紀錄：
一、新北29區全贏，上屆贏25區。
二、本屆贏對手46萬票，上屆29萬票，增加17萬。
三、新北本屆投票率下降9%，侯得票率反而增加10%。
就說，以台灣人的善良和情義，不會對一個不忘初心，信奉關公忠義精神的人，始終與民同心的「好漢」冷漠。
半年多來，侯友宜越被糟蹋，百姓越給他溫暖。越被抹黑，年輕人越要給他鼓勵，認定他的清白。
這種來自民意的情義相挺，既給侯鼓勵，也更加讓他內斂和審慎，繼續用不變的「好好做事」，來回報市民對他的支持和期待。
侯定能堅守40年來「為人民、為國家努力做事」的初心不變，而且掌聲越多，越謙卑。也會說到做到，把「以民為天」的理念，繼續實現。
「謙卑」是侯友宜永遠的「不變」，和作人的堅持，也更是他能夠不斷成功、向前走的「血液」！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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