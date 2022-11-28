鄭運鵬帥兒太晚才亮相？助理揭選前內幕：不想當作「牌」
九合一大選結果出爐，六都之一的桃園「綠地變藍天」。而民進黨候選人鄭運鵬在落選後掃街謝票，身旁站著清新帥氣模樣的兒子，意外掀起話題討論，更有支持者好奇，為何不在選前讓孩子亮相幫助選情？對此，鄭運鵬助理韓璟也揭露內幕：不想當作「牌」。
編輯中心/綜合報導
「很多人看到鵬兒子的照片後，急切地問為啥不在選舉時亮出這張好牌，長這麼帥根本吸票機」，韓璟28日深夜在個人臉書上解釋「相信我，你們想過的，我們團隊怎麼可能沒想過？更不用說我可是在2017年就知道他兒子長超帥的好嗎！當時他才國小！」
韓璟坦言，自己從2019年就一直建議鄭運鵬打「帥兒牌」，但鄭則堅持「不管是太太還是小孩，都有他們自己的人生與隱私，不該因為我個人的職涯而被打亂」，如果需要他們在鏡頭前曝光，他一定會以他們個人的意願為第一考量。而此次謝票，也是因為兒子自己有意願，鄭運鵬才讓其一同上車，向鄉親謝票。
韓璟又說「我從一開始的氣得跳腳，到後來接受，最後變成會幫他擋下這些要求。雖然在選前一週我還是忍不住的又問了一次，但仍然被拒絕了。」
韓璟最後也感性表示「我以為在上位者治理人之前，首先要先把身邊的人當人，而這點，我覺得運鵬做得很好。雖然這次選舉，我們輸了，但對我自己來說，透過這場選舉，讓更多人知道他是個很好很好的人，這樣就很夠了。」（編輯：潘毅）