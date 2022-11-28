日本旅遊｜2022日本秋冬必訪景點！漫步在漫天楓紅與燦爛銀杏下

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圖／写真AC
台灣較為罕見的銀杏，在日本可謂是秋冬之際最值得一看的美景，也被日本人暱稱為“黃葉”，與有“紅葉”之名的楓葉人氣不相上下；其中最享譽盛名的賞銀杏景點，就是明治神宮外苑的整排銀杏林道，每當扇形葉片逐漸轉為金色時，就會形成一條如夢似幻的燦爛隧道，漫步其中彷彿置身於經典的日劇場景。
開放時間：全年開放
地址：日本東京都港區北青山一丁目～二丁目
井之頭恩賜公園
富士山被許多人列為畢生必去一次的景點，而此地的河口湖亦是美不勝收，每逢楓葉轉紅的季節到來，滿山滿谷都會染上一層鮮豔色彩，當地也會應景舉辦各種日式祭典，很適合想感受傳統文化氣氛的人一探究竟；若時間尚有餘裕，亦可將附近的神社與步道納入行程中、或是一舉攻頂挑戰極限。
圖／井之頭恩賜公園官方網站
佔地43,000平方公尺的井之頭恩賜公園，就座落於被日本人票選為最適合居住的吉祥寺一帶，屬於一年四季皆有可看之處的大型自然公園，除春夏之季的櫻花、木槿、紫陽花之外，秋冬時節的楓葉與山茶花亦是令人驚艷，遼闊的噴泉水池映襯著大片橘紅色彩，宛如畫布上才會出現的動人景色。
開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本東京都武藏野市～三鷹市
國營昭和紀念公園
圖 ／國營昭和紀念公園官方網站
雖然許多人可能不太熟悉國營昭和紀念公園，但其實此地堪稱是日本人口袋中的秘密景點，該園區佔地遼闊，有豐富的自然景觀生態、各式各樣的休閒娛樂設施，還有一望無際的花田，就連秋季或冬季都能看到近十種嬌豔花朵；若有時間不妨租借腳踏車，繞著湖邊享受新鮮空氣與美景。
開放時間：依照季節而定，11月～2月為9:30～18:30（12/31、1/1、1月第四個禮拜一及翌日休園）
地址：日本東京都立川市綠町3173
六義園
圖／六義園官方網站
日式庭院撼動人心的美麗應屬眾所皆知，透過職人精神打造出的一草一木、小橋流水、岩石造景，在在散發出令人心神寧靜的平和氛圍；而六義園即是日本代表性的山泉水庭園，且具有悠久長遠的歷史，走在其中不實可以見到被完整保留下來的茶屋與涼亭，每逢秋季便可在此欣賞楓紅美景，感受過去與現代交織而成的獨特氛圍。
開放時間：9:00～17:00（入園時間至16:30。(12月29日～翌年1月1日休園）
地址：日本東京都文京區本駒込6-16-3
高尾山
圖／写真AC
如果偏好於登山郊遊、戶外踏青、卻又不想在出國旅行時離開主要市區太遠，那麼高尾山莫過於上上之選；從新宿車站乘坐電車，只要一個多小時的舒適車程就能抵達登山口，且登頂的難度非但不高，沿途還能欣賞壯麗的楓葉景色，在制高點的周遭更有天狗燒、三福團子等名產以及伴手禮可供購買，實屬在台灣少有的另類體驗。
開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本東京都八王子市高尾町2176
北野天滿宮
圖／北野天滿宮官方網站
京都蔚為日本的傳統文化之都，都內不計其數的大型神宮與寺廟都令人歎為觀止；而在入秋之際，此地的北野天滿宮就會搖身一變成為賞楓名勝，怡人的景象讓許多關東地區的居民都會專程來此一睹美景，悠閒散步在古色古香的拱橋上，任由豔紅的楓葉飄落在肩頭，別有一番風情。
開放時間：6:30～17:00（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本京都府京都市上京區馬喰町
新宿御苑
圖／新宿御苑官方網站
若想在一趟日本之旅中，兼顧逛街購物、大啖美食與自然美景，就推薦造訪東京的新宿；此地大型百貨公司與質感小店林立，街頭巷尾盡是景觀餐廳與特色咖啡廳，還有幅員廣闊的新宿御苑，在秋冬之際佈滿了難以計數的銀杏樹與楓樹，還可席地野餐、在日本享受悠閒的午後時光。
開放時間：依照季節而定，10月1日〜3月14日為9:00～16:00（12月29日～翌年1月3日以及每週一休園，如週一為假日則順延至翌日）
地址：日本東京都新宿區內藤町11
富士河口湖
圖／富士河口湖官方網站
地址：日本東京都武藏野市～三鷹市
國營昭和紀念公園
圖 ／國營昭和紀念公園官方網站
雖然許多人可能不太熟悉國營昭和紀念公園，但其實此地堪稱是日本人口袋中的秘密景點，該園區佔地遼闊，有豐富的自然景觀生態、各式各樣的休閒娛樂設施，還有一望無際的花田，就連秋季或冬季都能看到近十種嬌豔花朵；若有時間不妨租借腳踏車，繞著湖邊享受新鮮空氣與美景。
開放時間：依照季節而定，11月～2月為9:30～18:30（12/31、1/1、1月第四個禮拜一及翌日休園）
地址：日本東京都立川市綠町3173
六義園
圖／六義園官方網站
日式庭院撼動人心的美麗應屬眾所皆知，透過職人精神打造出的一草一木、小橋流水、岩石造景，在在散發出令人心神寧靜的平和氛圍；而六義園即是日本代表性的山泉水庭園，且具有悠久長遠的歷史，走在其中不實可以見到被完整保留下來的茶屋與涼亭，每逢秋季便可在此欣賞楓紅美景，感受過去與現代交織而成的獨特氛圍。
開放時間：9:00～17:00（入園時間至16:30。(12月29日～翌年1月1日休園）
地址：日本東京都文京區本駒込6-16-3
高尾山
圖／写真AC
如果偏好於登山郊遊、戶外踏青、卻又不想在出國旅行時離開主要市區太遠，那麼高尾山莫過於上上之選；從新宿車站乘坐電車，只要一個多小時的舒適車程就能抵達登山口，且登頂的難度非但不高，沿途還能欣賞壯麗的楓葉景色，在制高點的周遭更有天狗燒、三福團子等名產以及伴手禮可供購買，實屬在台灣少有的另類體驗。
開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本東京都八王子市高尾町2176
北野天滿宮
圖／北野天滿宮官方網站
京都蔚為日本的傳統文化之都，都內不計其數的大型神宮與寺廟都令人歎為觀止；而在入秋之際，此地的北野天滿宮就會搖身一變成為賞楓名勝，怡人的景象讓許多關東地區的居民都會專程來此一睹美景，悠閒散步在古色古香的拱橋上，任由豔紅的楓葉飄落在肩頭，別有一番風情。
開放時間：6:30～17:00（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本京都府京都市上京區馬喰町
新宿御苑
圖／新宿御苑官方網站
若想在一趟日本之旅中，兼顧逛街購物、大啖美食與自然美景，就推薦造訪東京的新宿；此地大型百貨公司與質感小店林立，街頭巷尾盡是景觀餐廳與特色咖啡廳，還有幅員廣闊的新宿御苑，在秋冬之際佈滿了難以計數的銀杏樹與楓樹，還可席地野餐、在日本享受悠閒的午後時光。
開放時間：依照季節而定，10月1日〜3月14日為9:00～16:00（12月29日～翌年1月3日以及每週一休園，如週一為假日則順延至翌日）
地址：日本東京都新宿區內藤町11
富士河口湖
圖／富士河口湖官方網站
開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）
地址：日本山梨縣南都留郡河口湖町
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原文出處 : ReadyGo 日本旅遊｜2022日本秋冬必訪景點！漫步在漫天楓紅與燦爛銀杏下
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