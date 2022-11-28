日本旅遊｜2022日本秋冬必訪景點！漫步在漫天楓紅與燦爛銀杏下

圖／井之頭恩賜公園官方網站

佔地43,000平方公尺的井之頭恩賜公園，就座落於被日本人票選為最適合居住的吉祥寺一帶，屬於一年四季皆有可看之處的大型自然公園，除春夏之季的櫻花、木槿、紫陽花之外，秋冬時節的楓葉與山茶花亦是令人驚艷，遼闊的噴泉水池映襯著大片橘紅色彩，宛如畫布上才會出現的動人景色。

國營昭和紀念公園

六義園

高尾山

北野天滿宮

新宿御苑

富士河口湖

開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）地址：日本東京都武藏野市～三鷹市國營昭和紀念公園圖 ／國營昭和紀念公園官方網站雖然許多人可能不太熟悉國營昭和紀念公園，但其實此地堪稱是日本人口袋中的秘密景點，該園區佔地遼闊，有豐富的自然景觀生態、各式各樣的休閒娛樂設施，還有一望無際的花田，就連秋季或冬季都能看到近十種嬌豔花朵；若有時間不妨租借腳踏車，繞著湖邊享受新鮮空氣與美景。開放時間：依照季節而定，11月～2月為9:30～18:30（12/31、1/1、1月第四個禮拜一及翌日休園）地址：日本東京都立川市綠町3173六義園圖／六義園官方網站日式庭院撼動人心的美麗應屬眾所皆知，透過職人精神打造出的一草一木、小橋流水、岩石造景，在在散發出令人心神寧靜的平和氛圍；而六義園即是日本代表性的山泉水庭園，且具有悠久長遠的歷史，走在其中不實可以見到被完整保留下來的茶屋與涼亭，每逢秋季便可在此欣賞楓紅美景，感受過去與現代交織而成的獨特氛圍。開放時間：9:00～17:00（入園時間至16:30。(12月29日～翌年1月1日休園）地址：日本東京都文京區本駒込6-16-3高尾山圖／写真AC如果偏好於登山郊遊、戶外踏青、卻又不想在出國旅行時離開主要市區太遠，那麼高尾山莫過於上上之選；從新宿車站乘坐電車，只要一個多小時的舒適車程就能抵達登山口，且登頂的難度非但不高，沿途還能欣賞壯麗的楓葉景色，在制高點的周遭更有天狗燒、三福團子等名產以及伴手禮可供購買，實屬在台灣少有的另類體驗。開放時間：全年開放（內部設施與餐飲場所各有營業時間）地址：日本東京都八王子市高尾町2176北野天滿宮圖／北野天滿宮官方網站京都蔚為日本的傳統文化之都，都內不計其數的大型神宮與寺廟都令人歎為觀止；而在入秋之際，此地的北野天滿宮就會搖身一變成為賞楓名勝，怡人的景象讓許多關東地區的居民都會專程來此一睹美景，悠閒散步在古色古香的拱橋上，任由豔紅的楓葉飄落在肩頭，別有一番風情。開放時間：6:30～17:00（內部設施與餐飲場所各有營業時間）地址：日本京都府京都市上京區馬喰町新宿御苑圖／新宿御苑官方網站若想在一趟日本之旅中，兼顧逛街購物、大啖美食與自然美景，就推薦造訪東京的新宿；此地大型百貨公司與質感小店林立，街頭巷尾盡是景觀餐廳與特色咖啡廳，還有幅員廣闊的新宿御苑，在秋冬之際佈滿了難以計數的銀杏樹與楓樹，還可席地野餐、在日本享受悠閒的午後時光。開放時間：依照季節而定，10月1日〜3月14日為9:00～16:00（12月29日～翌年1月3日以及每週一休園，如週一為假日則順延至翌日）地址：日本東京都新宿區內藤町11富士河口湖圖／富士河口湖官方網站