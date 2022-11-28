【2023跨年】全台跨年晚會懶人包 重量級卡司、精彩活動必定嗨翻全台灣！

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2023臺北最HIGH新年城–跨年晚會
台北市政府每一年都於信義區府前廣場前舉辦跨年活動，而今年也不例外，除了能親眼見到明星的精彩表演，更能近距離觀賞2023跨年煙火，絕對是與朋友聚會參與熱鬧場合的一大好去處。
圖片來源 / 臺北最HIGH新年城–跨年晚會
而目前2022台北跨年晚會的活動內容與卡司仍尚未公布，但回顧2022年的台北跨年晚會，不僅有超強陣容卡司主持人「木曜四超玩」邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞，更有與超人氣歌手梁靜茹、Alin、徐佳瑩、Tizzy Bac、樂團告五人、四分衛、動力火車等歌謠界巨星輪番上陣嗨翻全台北。相信2023的陣容與卡司也絕對不會讓各位失望！
101跨年煙火
今年台北101為響應台灣燈會回歸北市，將聯合台灣燈會籌辦「雙跨年」展演，打造全台最高燈會地標。回顧2022年經歷世界動盪與疫情持續，雙跨年以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，將代表台灣當代文明指標的台北101透過煙火表演，絢爛出正常生活的新希望曙光。
圖片來源 / [email protected]
今年可於12/31 10點至1/1凌晨1點於89樓觀景台參加高空跨年煙火星光夜派對，現場結合DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實際解謎遊戲，帶你沈浸式體驗煙火的美與玩不完的活動。
2023基隆跨年晚會「搖滾基隆大步走」
今年基隆跨年晚會延續之前活動主題「搖滾基隆大步走」，隆重邀請12組金曲、金音實力派樂團，更搭配長達7分鐘的璀璨煙火秀，勢必震撼全場。
圖片來源 / 基隆市政府
目前活動尚未透露更多關於今年跨年晚會的相關詳細資訊，而回顧往前活動，由雙主持艾力克斯搭配小柔為首，帶領樂團老王樂隊、血肉果汁機、無妄合作社、Mary See the Future等，以及歌手TRASH、YELLOW、小樂 吳思賢，與基隆民眾共襄盛舉。想前往基隆跨年的朋友，就讓我們一起持續關注更多活動訊息！
《Meet遇見桃園》2023桃園跨年演唱會
今年的《Meet遇見桃園》2023桃園跨年演唱會，也如去年相同，再度邀請到了金曲歌后艾怡良來登台表演，更有許多卡司持續公布，要與各位度過最幸福的2022。
圖片來源 / 桃園觀光導覽網
回顧去年Meet遇見桃園跨年演唱會，演出陣容橫跨演出陣容橫跨主持界與歌謠界奇才，由黃子佼獨挑主持大樑，更聘請金曲歌王歌后李玖哲與艾怡良、鄉民老婆吳卓源、畢書盡、饒舌界霸主熊仔、王識賢、李玉璽與八三夭等多組藝人輪番上陣，整晚嗨翻桃園！
《幸福竹縣感恩有你》2023新竹縣跨年晚會
今年是新竹縣政府第二年與竹縣不動產開發商業同業公會合作舉辦公益慈善跨年晚會，目前正在敲定卡司中。不過縣府已預告，今年陣容絕對是重量級藝人，更將邀請適合各年齡層觀眾的歌手與藝人與舉辦抽獎活動，要將這些精采感官體驗為新竹帶來觀光熱潮。
圖片來源 / 新竹縣政府
回顧去年《幸福竹縣感恩有你》2022新竹縣跨年晚會，由白冰冰與沈玉琳等重量級藝人擔綱，更有美秀集團、廖柏雅、宇宙人、麋先生、MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇等多組藝人卡司，在新竹與民眾一同迎接新年新希望與幸福。
2023中部跨年晚會
台中2023跨年晚會
回望2022台中跨年晚會，除了許多大咖歌手藝人助陣開唱主持，最精華的莫過於位於麗寶樂園的煙火秀，堪稱是精彩絕倫的一場大秀！演出卡司從頑童MJ116、Ella 陳嘉樺、周興哲、畢書盡、玖壹壹，更邀請了當紅狼人殺節目環節爆紅的「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴彥駒、婁峻碩一同於力寶樂園合體登台。
圖片來源 / 台中市政府
主持人則由蔡尚樺與阿Ken擔綱，更有金曲孫盛希、壞特?te、理想混蛋等熱門歌手助陣。搭配全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀與環狀璀璨煙火秀，想必絕對能更期待2023年的台中跨年晚會會為各位帶來更上一層樓的演出！
2023彰化跨年演唱會
而2022彰化市跨年演唱會將主題定為「福虎生豐」，在彰化火車站站前廣場舉辦跨年演唱會。除了邀請到重量級卡司陳芳語、曹雅雯、安歆澐、楊烈以外，更將活動節目融入當地表演團體，囊括校園表演性社團、社區協會及舞蹈工作室等多元融合表演，將彰化的原汁原味透過跨年晚會呈現給大眾。
圖片來源 / 彰化縣政府
今年雖尚未公布卡司名單與活動內容，但地址仍然會以交通便捷的彰化火車站站前廣場為主，也有多項跨年摸彩獎品等待民眾抽獎，還沒體驗過彰化的你千萬不能錯過。
2023愛在南投星光閃耀 跨年晚會
去年終於決定要舉辦跨年晚會的南投縣政府，場館沒有人數限制，更邀請了眾多熱門一人來到南投縣立體育場一同慶祝。卡司除了有主持人小良與黃瑄外，表演團體則有金曲歌王翁立友、氣質女神蔡黃汝、高慧君、原火樂團、守夜人等多組藝人輪番嗨翻全場。
圖片來源 / 南投縣政府
今年雖尚未公開活動完整訊息，但光是回顧去年精彩絕倫的表演與卡司，加上眾所期待的抽獎活動，絕對能期待並持續關注今年的活動資訊！
2023潭情說愛你 日月潭跨年晚會
最特別之一的跨年晚會莫過於南投日月潭的「潭情說愛你 日月潭跨年晚會」，去年活動規劃於水社地區舉辦活動和表演晚會，並於並於凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放絢爛湖畔煙火，為新的一年開啟美好的記憶。
圖片來源／日月潭國家風景區官網
活動卡司除了邀請孫尤安Yoanna、聲林之王出身的韋喆，更有那魯克樂團、Ardor樂團、舞工廠舞團等團體表演輪番上陣，為水社碼頭增添熱情氣氛，最後以長達300秒的煙火秀為一年的最後一天劃下句號。
2023南部跨年活動
雲林｜劍湖山世界－飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀
今年將會是雲林劍湖山世界舉辦第15次的跨年煙火秀，也更是全球唯二「摩天輪浮空煙火秀」。共會施放長達488秒，約八分鐘的絢爛煙火秀。
圖片來源／劍湖山世界官網
去年的劍湖山跨年活動則由甜美可人的「曾甜」接下主持棒，帶領金曲樂團麋先生、入圍金曲最佳樂團獎宇宙人、創作歌手魏嘉瑩、新生代樂團鹿洐人、帶磁性獨特嗓音的超甜美女聲琳誼及多位知名藝人等輪番上陣，與民眾迎接嶄新的一年。今年也讓我們繼續拭目以待精彩萬分的煙火秀，與即將公開的超強卡司陣容！
台南好young 2023跨年晚會
台南市政府率先啟動耶誕跨年活動，並於11月4日起揭幕首波卡司，將於12月3日起一連5個週末邀請藝人與國內外劇團登場演出，讓台南的年節氣氛一路延續到年底。
圖片來源／KKday
活動首波卡司包含搖滾天團「八三夭」與嘻哈天團「玖壹壹」；金曲最佳樂團「麋先生」、療癒民謠雙主唱「Crispy脆樂團」、台饒新世代「潤少」等多組藝人站台。而目前也已公布3場演唱會和親子活動，分別於台南各地區內盛大舉辦。
2023高雄跨年晚會
今年的高雄跨年晚會也將於大港橋兩側打造「蓬萊」與「高流」雙舞台 ，呼應2022台灣燈會的雙主燈區。而本次的舞台規模也堪稱是史上最盛大雙舞台，更有橫掃四金的重量級卡司加持！
圖片來源 / 高雄市政府
去年的高雄跨年晚會由蔡昌憲與瑪麗擔綱高流舞台主持，邀請OZI、Leo王、李英宏、蕭秉治、魏如萱、Crispy脆樂團、高雄在地新生代樂團「吾橋有水」。蓬萊舞台則有Sandy 吳姍儒與浩角翔起組成主持群，卡司包含陳零九、邱鋒澤、蘇慧倫、安心亞、郭書瑤、炎亞綸、陳芳語、鼓鼓呂思緯等多組藝人。
2023義大世界跨年煙火秀
受萬眾矚目的義大世界誇年煙火秀，今年主題為「紫耀義大 享樂好漾」，以「漾 young」為主軸，邀請民眾一起慶祝終於稍微恢復疫情前的正常生活，感受活力四溢的青春感。
圖片來源 / 義大世界
本次預計將於義大世界大草坪施放長達999秒的煙火，也特別聘請國際級工藝大師客製手工煙火彈，以最新科技降低煙霧比例，讓繚繞於義大夜空的絢爛視覺饗宴也能更環保。12月初起將會陸續更多活動細節，歡迎有興趣的民眾多多關注。
2023屏東跨年晚會市集
去年屏東縣於千禧公園擺設近60攤與美食、手作、工藝相關等市集攤位，敬邀民眾享受跨年歡樂氛圍。除了活動市集以外，當然也少不了眾星加持的跨年晚會，準備點熱全場氣氛！
圖片來源 / 屏東縣政府
去年的主持人由NONO與FiFi共同擔綱，與芮德、高爾宣、吳獻、魏如萱、韋禮安、范逸臣、玖壹壹、孫熟妹、彭佳慧、朱海君等人組成堅強陣容，帶給屏東最熱情的夜晚。而今年又會有哪些市集攤位進駐，還有讓人十分期待的卡司陣容也將於官方活動網站公開，歡迎大家持續關注活動內容。
2023東部跨年活動
2023宜蘭跨年晚會
今年的宜蘭跨年晚會雖尚未公布任何資訊，但若回顧去年的精彩卡司與活動現場，就可以發現這次絕對可以再多期待與關注關於今年宜蘭的跨年活動！
圖片來源 / 宜蘭縣政府
回顧去年活動，宜蘭縣政府於蘭城新月廣場舉辦「宜蘭熊讚跨年晚會」。由馬力歐與林佩遙擔綱主持，更重磅邀請黃明志、宋念宇、李佳薇、陳忻玥、廖文強、王豔薇與小男孩樂團共同登台獻唱，為宜蘭的跨年夜增添另一份風情。
2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
花蓮太平洋觀光節演唱會活動資訊尚未公布，而花蓮縣政府則透露晚會地點將會於東大門廣場舉辦，並邀請眾多偶像歌手輪番上陣，陪伴粉絲朋友們一同迎接新的一年。
圖片來源 / 2021-2022花蓮太平洋觀光節
而去年活動則出動超強卡司陣容，有「三金得主」盧廣仲、情歌小王子周興哲、畢書盡等A咖歌手，一連六天的活動內容都精彩絕倫，每一天都規劃不同音樂風格主題，歡迎各位共襄盛舉這場花蓮盛事！
2023台東跨年晚會—東漂去旅行
今年台東縣政府提早釋出跨年晚會活動主題，希望讓民眾能更期待本次跨年盛事，與台東一起迎接嶄新的日子。
圖片來源 / 台東跨年晚會
由台東縣政府主辦的【2023台東跨年晚會—東漂去旅行】活動，將於12/31 晚上8點在台東海濱公園舉行。活動預計將邀請三大男神級別歌手一同陪大家跨年迎接2023的到來，就趁跨年元旦3天假期，不妨來一趟東漂之旅吧！
原文出處 : ReadyGo 【2023跨年】全台跨年晚會懶人包 重量級卡司、精彩活動必定嗨翻全台灣！
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