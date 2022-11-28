名家論壇》羅承宗／台南市長選舉　黃偉哲真的「險勝」？

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其次，就跟主要競爭對手的差距而言，相較於鄰近高雄市（76萬6千餘票對52萬9千票）乃至於嘉義縣（17萬票對10萬票），台南市（43萬3千餘票對38萬7千餘票）乍看之下差距最小。但若更細緻地在地分析，在高雄市方面，前有韓國瑜市長升起及隕落，加上這次又派反跟鄰近屏東縣較有地緣的前立委柯志恩上陣，在地根基尚欠穩固。至於嘉義縣方面，前立委王育敏雖是在地出身且形象良好，但卻是長期在外地發展、本次才回鄉參選之人，落敗大抵在雙方陣營預料之中。只是放眼未來，倘若王育敏持續經營耕耘，未必不能翻轉政局。
以上開分析為基礎，再回到台南市長選舉結果觀察，要特別注意的是，台南市選情顯然跟高雄市、嘉義縣天差地別。這次代表藍營出馬的謝龍介，在地出身，從1998年就出馬競選議員，而且從沒離開，在地扎根深厚綿延。黃偉哲面對國民黨如此強勁的在地對手，同時又面臨來自前台聯立委、成大法律系許忠信教授與「虧雞CEO」林義豐總裁的挑戰（兩人合計6萬3千餘票），背負地方執政包袱的黃偉哲市長能順利連任且票數還能成長6萬6千餘票，外界用「險勝」詮釋這場選舉，並不公允。
最後也要一併提醒的是，從臺灣整個大局來看，臺灣北部一極化態勢極為鮮明，且執政黨的黨政層峰似乎亦無翻轉乃至舒緩這個趨勢的企圖。如今桃園以北的大首都圈（新北、台北、桃園與基隆）設籍人口已逾900萬人，人口幾乎囊括臺灣總人口半數。在本次選後，中央執政的民進黨正式被逐出大首都圈，各種檢討聲浪迭起之際，還費神去分析台南市長選舉贏得漂不漂亮，其實已是個一點都不具重要性的話題。
●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授
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