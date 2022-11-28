特企／ASML入主林口科技園區 新潤Double立足增值黃金點
國際知名半導體大廠ASML（艾司摩爾）強勢宣布入主林口工一科技園區，蓄勢投入300億建立智慧製造中心，引入研發、辦公室、高潔淨無塵室、物流倉儲，以作為北台灣最強企業基地，並提供近2000名高薪就業機會。「新潤Double」專案經理吳雅斯表示，本案因近距ASML勢必受惠未來前景與地段發展，目前邁入個位數最後倒數爭席，即將完銷3–4房，加碼推出低首付,結構工程0付款，跟搶增值黃金點，就是現在！
近期工一科技園區以新北科技產業園區為定位、進一步吸納科技、醫療、文創等相關企業入主，已成為林口最閃耀與矚目的明日之星，就連ASML都指定入席，一起看準前景動能，為此加乘國際眼光保證，再加上整個工一科技園區預計可提供至少一萬個工作機會，全都直接間再次帶動林口城市價值！
位於林口價值新軸心、新北科技產業區第一圈的「新潤Double」，就是以如此驚豔的地段潛力，以及高質獨特的產品規劃，受到各界好評認同。2000坪富貴森林旁，媲美信義計劃區的擎天新古典建築美學，加上新潤心建築的健康、防疫、空間、社區、保障等五大升級全方位規劃，以及十大購屋保證貼心，「新潤Double」熱銷佳績不斷，眾多看懂未來與講究好建築的消費者，皆在目前這個再次接軌城市新發展的起漲點積極搶席。
最後倒數，即將完銷！「新潤Double」最後個位席次，就是率先卡位攀漲前景的壓軸時機點。3–4房，結構工程0付款，頭湖國小雙語學區，超級珍席，壓軸爭席，即刻搶下。接待會館｜林口區文化二路二段、四維路旁；迎賓專線：02-8522-8811。