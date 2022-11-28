「出國高額貸款」為騙術 緬甸人蛇起訴

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台中警方於今年8月中旬接獲一位被害人家屬報案，經報請臺中地檢署年股楊順淑檢察官指揮偵辦，再經被害人於9月初自泰國返臺向警方說明案情後，經警方蒐集各種資料認定邱嫌涉嫌重大，為人蛇集團在臺主嫌，如有被害人上當，準備出國前，即由邱嫌負責，協助被害人辦理護照，接送至旅館住宿，提供餐飲等等。警方於9月底持檢察官核發之拘票拘提到案，全案解送臺中地檢署偵辦，經檢察官偵查終結，以邱嫌涉嫌犯刑法第297條第1項意圖營?以詐術使人出國、同法第339-4條詐欺取財未遂及違反組織犯罪防制條?、違反人口販運防制法第32條等罪嫌提起公訴。
檢警查出，被害人若想要回台，就必須以同樣手法誘騙其他被害人來接替自己，一名女被害人在詐騙集團成員安排下，即以同樣貸款話術，誘騙另一名男被害人；該男被害人先抵達泰國後，即由詐欺集團成員代保管被害人之護照、手機，並控制被害人之行動自由，然後將被害人以搭船方式，漂流至緬甸KK園區，強迫從事操作電信設備，向不特定之外國人以假愛情、假投資之方式實施詐騙。
被害人工作期間如有睡意，旋遭體罰伏地挺身50下至100下，被害人不堪受此對待，於111年8月2日乘隙沿園區地下道逃出，向泰國警方求助，於111年9月2日返回臺灣。臺中市警局呼籲，投入職場應徵要小心謹慎，避免掉進求職陷阱，「免經驗」、「輕鬆」、「高薪」、「包吃」、「包住」、「包機票」等幌子，都是詐騙集團慣用的關鍵字，且手法不斷變化翻新，務必提高警覺，請大家謹記來路不明的海外工作機會，切勿前往，避免受騙，如有任何懷疑，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。