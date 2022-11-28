世足／阿根廷贏球慶祝！梅西一舉動惹惱墨西哥拳王

中職／球員工會前理事長周思齊　新身份為退輔會主委！

▲職棒球員工會「退輔會主委」周思齊(圖/記者簡名杉攝)
▲職棒球員工會「退輔會主委」周思齊(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/綜合報導

中華職棒球員工會的回饋列車活動，於今年正式邁進十週年，工會在今天舉辦「回饋列車十週年記者會」，前理事長周思齊也出席共襄盛舉，但他可不是以前理事長的身份出席，而是以球員工會的新身份參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今天的記者會上，周思齊被與會貴賓立委邱顯智笑稱是「退輔會主委」，周思齊解釋，他現在的工作主要是以幫助退休的球員為方向，從去年卸任球員工會理事長之後，就開始以這個身份幫助退役球員、球員工會。


「退輔會主委」的工作，周思齊表示，會幫助退役的球員到「運動員媒合平台」，目前已經媒合了幾位退役球員參與，以及推動「運動員退役帳戶」，還有加上退役信託及勞退基金的整合，以保障職棒球員退役後的生活。


周思齊坦言「企業對運動員的認知其實沒有很高」，球員可能退役後就結束生涯，只能乖乖找新的工作做，但球員工會希望能把棒球的「廣度」做得更廣，除了學校教練還有社區棒球，棒球教練中還分了許多細項，包含投球、守備、跑壘、打擊等等，能讓打棒球的小朋友們獲得更高品質的訓練，也對更多想轉型教練的球員做更多教練的培訓教學。


除了棒球教練外，許多包含場館的場務，還有各球場的細節監工處理，都需要有專業知識的人士協助，球員工會也能幫忙媒合與提供，讓更多退役球員的出路更廣。


周思齊現在的身份不止職棒球員工會的「退輔會主委」，他還是剛成立不久的職籃球員工會顧問，他透露目前職籃公會碰到比較大的問題是在「國際賽事」，職籃公會還在朝這方面努力，周思齊也認為台灣籃球的整體環境是有在往上的，但還有「優化」的空間。

中職／球員工會回饋列車十週年　誓言創造更多「十年」

MLB／白襪隊重磅補強先發投手　簽下強力右投Clevinger

世足／克羅埃西亞前鋒梅開二度　加拿大先進球仍遭淘汰

澳職／騎兵煮粥釀禍吞敗　陽岱鋼敲安沒能當英雄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀