跨海查賄！連江縣爆買票首投族大學生　檢出動巡防艇逮人

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本案由廖晟哲主任檢察官協同派駐馬祖四鄉五島支援查賄的台北地檢署游欣樺檢察官、新北地檢署陳香君檢察官、高雄地檢署高志程檢察官，親自持法院核發搜索票帶 同調查官、警官前往北竿鄉，執行搜索某縣議員候選人住處、某大學馬祖校區行政人員辦公室等二處所，並同步在本島及馬祖傳喚多達16人。
在台灣本島傳訊部分，為落實最高檢察署邢泰釗檢察總長與福建高等檢察署金門檢 察分署鄭銘謙檢察長之區域聯防理念，協請桃園地檢署吳明嫺、徐明光檢察官在桃園立即複訊，以供交叉比對台馬二地供詞。
經檢察官複訊後，認北竿鄉某縣議員候選人之女、某鄉代候選人外甥二人，均因涉嫌犯投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，於今日凌晨檢附事證向連江地方法院聲請羈押獲准，人犯均當庭解送連江看守所羈押。其中某縣議員候選人之女有勾串共犯及湮滅證據等情事，經法院於今日凌晨4時許裁定羈押並禁止接見通信。另外，某縣議員候選人亦因涉嫌共犯投票行賄罪嫌重大，檢察官諭令交保新台幣10萬元，其餘涉案人，包括12位大學生均訊後飭回。
連江地檢署表示，本署自選前四個月起即持續結合連江縣政府各局處以及中央駐馬各機關資源，循各種機會，以寄送法律宣導信、在機場設公告嚇阻、親自跨島到府查訪戶口等方式，來提醒鄉親切勿觸法，並廣開受理檢舉管道，鼓勵民眾見義勇為，並得到連江縣警察局、馬祖調查站、連江縣政府民政處等全力支持，過濾各項資料庫，主動清查可疑幽靈人口，任何影響馬祖選舉公平性之不法行為，終將無所遁形。（編輯：林莞茜）