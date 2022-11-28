重拾信任比抓戰犯重要！蔡其昌：黨被教訓不是一個人的錯

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蔡其昌請支持者別擔心他，自己沒任何氣餒的心情，「選輸」在他的年輕歲月是家常便飯，加上自己選區一向非常艱難，選5次立委都是戰戰兢兢。他說，政治工作者必須比一般人更堅強勇敢，若決策時過喜或過悲，不利於國家安全和人民托付。因此他面對失敗有自己的SOP，「沒什麼好閃躲的，就是勇敢接受，如果批評是有道理的，我就趕快來改」。
他認為民主最大好處，就是只要願意傾聽、檢討、改變，機會永遠都在。選舉失利是政治人物很好的反省機會，2008年、2018年、2022年這3波政治海嘯，民進黨狀況都很慘，海嘯來臨時，每個人都很難倖免，但前兩波「透過大家的團結合作、反省檢討，還是一路走過來了。」
蔡其昌認為，民進黨再度被人民用選票全面教訓，是集體性問題，「不需要特別針對一個人去檢討，個人沒辦法左右全局，應該要思考的是，這個黨共同發生什麼事？什麼結構性問題導致產生這麼大的衝擊？」
民眾留言批評民進黨失去年輕人的支持，但蔡其昌認為，民進黨是最會栽培年輕人的政黨，「光是我個人，這10幾年來至少有10個立委助理在當議員」。但他也說，面對民意反撲，民進黨應該謙虛傾聽、理性分辨，而非把所有負面的聲音，都當成對岸的認知作戰，「黨若不做調整與改變、重拾人民的信任，我做什麼事都沒有意義、都不會成功。」
不少選民感嘆蔡其昌提出的政見，沒有實現的機會。他表示若連任成功的盧秀燕願意採納，可以由市府提出建設計劃請他幫忙，自己很樂意為台中在中央出力。若盧秀燕和他的看法分岐，也會在能力範圍內儘量努力。例如海線雙軌高架政見，他會先爭取拓寬雙軌由中央全部負擔，讓海線火車班次增加，但鐵路高架涉及週邊整體開發，一定得由市府主導，「我不要再跟她爭吵了，先把對市民有利的部份做好」。