美元有撐、台股翻紅 新台幣早盤先貶後升回到30字頭
美國聯準會（Fed）接連強調2023年需進一步升息，加上中國大陸反封控反封控示示威，推升美元避險需求，但隨著台股開低後翻紅，新台幣兌美元今（29）日早盤也先貶後升，並重回「30字頭」，一度來到30.93元、升值8.2分，目前在30.975元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
中國大陸各地發生大規模抗議活動，再加上聯準會（Fed）官員的鷹派發言，美股4大指數走跌，跌幅1到3%之間。台股今日開盤也下挫，早盤跌百點，來到14449點附近，跌幅0.6%，目前則翻紅，來到14600點附近震盪，上漲40多點。
在國際匯市部分，美元指數回到106.59附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元早盤升值來到1336兌1美元，日圓兌美元小貶來到139.13價位，人民幣兌美元中間價創近3周新低，來到7.1989價位，離岸人民幣在7.217兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.035元、貶值2.3分開出，在美元彈升及台股走跌下，一度下探31.04元，貶值2.8分，但隨著台股開低後翻紅，逢高出脫美元進場，新台幣隨後也止貶回升，並再回到「30字頭」，一度來到30.93元，升值8.2分，目前在30.975元震盪整理。