新竹跑單幫協會捐款助學 新竹榮服處感謝關愛遺孤

新竹跑單幫協會與榮服處遺孤學子的緣份始於107年。在張會長帶領下，照顧遺孤的公益路途，不僅總有著滿滿溫度與熱誠，更有著核心價值與明確理念「優先照顧兒童」。孩子在最需要他人看顧，以及家長最需悉心照料的時候，便是年幼時期。在幼苗生長最需要扶持，才能穩健發展的重要階段，對整體未來生涯有深遠影響，因此在這個階段的孩子，當面臨身為軍人或榮民的父親亡故，家庭生計遭逢變故時，為了安定家庭生計、扶持學子穩定生活與向學，讓就學不間斷，新竹榮服處特別感謝跑單幫協會所有企業與個人會員們，願意為榮民遺孤家庭無私奉獻與關懷。
新竹榮服處沈立忠處長致贈感謝狀予新竹市不動產代銷公會、捷笙建設、東照廣告、永勗建設、思源廣告、金旺宏實業、展麗開發、喬富建設公司、新明水電行、宗賢企業社、元友企業社等公司企業會員，並向現場與會熱心公益的所有個人會員獻上祝福與誠摯感謝。藉由所有會員匯聚支持的力量，蘊藏了更多的是盼望、激勵，與對學子的祝福。也讓學子感受到，這個社會在他需要的時候，會給予敞開懷抱送上溫暖，助其充滿韌性與復元動力繼續前行。
新竹榮服處沈立忠處長表示，誠摯感謝新竹跑單幫協會看到孩子與家庭實際的需要，一路以來相伴。您們的溫暖，是孩子們堅強的後盾，共同守護孩子成長，陪伴其平安成長一歲又一歲。這筆善款，不僅舒緩學子家中經濟壓力，更讓孩子們學會知足與感恩，在課業學習上，更加充滿自信。期待社會各界持續關照這些仍在就學的遺孤學子們，讓他們在穩定的力量中繼續成長茁壯。
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