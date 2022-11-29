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MLB／「胖卡布」傳奇生涯將落幕　宣布明年「最後一舞」

▲底特律老虎隊「胖卡布」Miguel Cabrera（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎隊「胖卡布」Miguel Cabrera（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

底特律老虎隊明星打者「胖卡布」Miguel Cabrera，20年大聯盟生涯累積超過3000支安打、超過500轟，平均打擊率還高達.308，日前他正式宣佈，將於明年賽季打完生涯第21個賽季後引退，結束傳奇的棒球生涯。

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39歲的Cabrera生涯榮譽一隻手數不完，在他生涯第一個球季，效力於佛羅里達馬林魚隊時，就跟隨球隊拿下世界大賽冠軍，並在隔年入選生涯首次全明星賽，大聯盟生涯20年共入選過高達12次明星賽，並在2012、2013賽季連莊美聯MVP，2012賽季更是在打擊率、全壘打、打點都領先全聯盟，勇奪「打擊三冠王」。


但從2017賽季以來，Cabrera因為年紀及傷勢影響，表現大幅下滑，跟以往的強打表現有一大段落差，日前Cabrera出席慈善晚會時，向大聯盟官方記者Christina De Nicola透露「我認為新賽季將是我生涯的最後一季，這樣講感覺有點奇怪」，並接著說「我並不會說我『永遠不會』再碰棒球，但這應該是時候跟棒球說再見了」。


明年2023賽季剛好也是Cabrera與老虎隊於2014賽季簽下8年延長合約的最後一年，然而對於這即將迎來的最後一季，Cabrera最大的願望就是「保持健康」，並表示「我的目標是在不要受傷的情況下打完新賽季，並幫助球隊贏下更多比賽，因為只要我們保持健康，我們在場上的表現一定能夠提升更多」。


雖然Cabrera對老虎隊有強大責任感，但是老虎新任總裁Scott Harris日前在總管會議上表示，他新賽季可能不會是天天上場的先發角色，對此Cabrera也很坦然，表示「我不會擔心我能否每天上場，如果教練團給我機會，我就會上，但如果沒有的話，我會去支援球隊，並當個好隊友」。


縱使已經宣布新賽季是生涯最後一季，但來自委內瑞拉的Cabrera，仍希望在明年的WBC經典賽披上祖國的戰袍出賽，也強調「我很想打，如果他們給我機會，那我就會去打」。

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