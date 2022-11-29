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最美NBA記者要來台灣！辣曬「川字腹肌」喊：將看PLG、T1

▲被封為「NBA最美記者」的日本知名體育記者「宮河麻耶」透露下個月即將來台灣觀看PLG、T1球賽。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲被封為「NBA最美記者」的日本知名體育記者「宮河麻耶」透露下個月即將來台灣觀看PLG、T1球賽。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）

娛樂中心／綜合報導

近期台灣籃壇掀起「魔獸風潮」，NBA中鋒霍華德加盟T1桃園雲豹，讓世界看見台灣籃壇。對此，擁有日本、荷蘭血統的混血辣模、被網友封為「NBA最美記者」的日本知名體育記者宮河麻耶，昨（28）日也在IG表示自己下個月即將來台灣旅遊，還透露會到球場觀看P.League與T1球賽，貼文一出，掀起熱議。

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▲日本知名體育記者「宮河麻耶」被網友封為「NBA最美記者」。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲日本知名體育記者「宮河麻耶」被網友封為「NBA最美記者」。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
宮河麻耶因訪問勇士人氣球星柯瑞而爆紅，她昨日在IG發文，「Taiwan next month, it’s official！我確定下個月要去台灣了，非常興奮能觀看P.League／T1球賽，以及旅遊台灣各個地方，期待趕快見到大家」；她也曬出一張美照，只見她上身穿著白色緊身短版上衣，露出纖細螞蟻腰，還能清楚看見腹肌，下身則搭配黑色緊身褲，好身材一覽無遺，性感程度爆表。

▲「NBA最美記者」宮河麻耶透露下個月要來台灣。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲「NBA最美記者」宮河麻耶透露下個月要來台灣。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
貼文一出，已有2萬人按讚，網友紛紛留言，「歡迎妳來」、「等不及了」、「Dwight Howard」、「哇，歡迎妳來」，台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓也回應「Welcome to TAIWAN」，PLG執行長陳建州則用日文回覆「歡迎來觀看台灣的PLG比賽」，對此，宮河麻耶也親自回應「很高興，謝謝黑人」。（編輯：郭佩蓉）

▲宮河麻耶擁有甜美臉蛋、火辣身材。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲宮河麻耶擁有甜美臉蛋、火辣身材。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲宮河麻耶擁有甜美臉蛋、魔鬼身材。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲宮河麻耶擁有甜美臉蛋、魔鬼身材。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲宮河麻耶擁有日本、荷蘭血統。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）
▲宮河麻耶擁有日本、荷蘭血統。（圖／翻攝自IG＠maya_m0901）

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