特企／《文明帝國：大權在握》上市！多元戰略創建新勢力

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Nexon為紀念《文明帝國：大權在握》的上市，準備了各種豐厚獎勵的活動來讓玩家參加，只要能夠符合參加資格就可以進行活動任務來獲取獎勵，除了獲得活動的獎勵外，也能得到「賽季硬幣」並使用在可在賽季商店上喔！另外成長活動中完成市政廳等級、製造巨作、消滅蠻族、達成解謎難度等四大任務的玩家，將獲得包括「食物」和「銀幣」在內的各種獎勵。此外，每一天都可以透過完成任務來獲取排名點數，每週也提供不同獎勵的出席簿活動供玩家盡情參與。
NEXON發行本部副本部長表示：「久違的Nexon風格的戰略模擬遊戲《文明帝國：大權在握》，其特點是繼承了文明的精神傳承外，同時也提供多種不同具差異化的內容，讓玩家成為文明的領袖在賽季期間享受聯盟之間的競爭與樂趣。」更多《文明帝國：大權在握》內容請見官方網站或官方粉絲團。
《文明帝國：大權在握》官方網站：https://civrop.nexon.com
《文明帝國：大權在握》IOS商店：https://apps.apple.com/tw/app/1572376974
《文明帝國：大權在握》AOS商店：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.cvm