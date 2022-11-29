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特企／《文明帝國：大權在握》上市！多元戰略創建新勢力

▲NEXON全新MMOSLG手遊《文明帝國：大權在握》即將正式上市！（圖／資料照片）
▲NEXON全新MMOSLG手遊《文明帝國：大權在握》即將正式上市！（圖／資料照片）

本報訊

NEXON於今日宣布與NDREAM所開發的新作《文明帝國：大權在握》，將於11月29日在韓國與亞洲地區同步上市！《文明帝國：大權在握》是款由2K的《文明》IP為基礎所衍生製作，並包含了大規模PVP內容的MMOSLG手遊。玩家透過征服勝利、科學勝利與文化勝利等多面向戰略模式來經營自己的文明，同時也能加入聯盟培養勢力展開戰爭，並在賽季期間內參與聯盟戰與世界遺跡爭奪戰來取得優勝！

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《文明帝國：大權在握》中有著世宗大王與甘地等文明中心的14名人物登場，除了每一位領袖的歷史故事外，隨著時代的發展，城市的面貌也將有著截然不同的變化。與原作中沒有出現的金庾信一起登場的共有30位偉人，分為「大將軍」、「大科學家」、「大藝術家」三種類型。除此之外還有「博物館與巨作」的蒐集要素、小遊戲等等內容，以《文明帝國：大權在握》獨有的差異化內容，展現不一樣的魅力。

Nexon為紀念《文明帝國：大權在握》的上市，準備了各種豐厚獎勵的活動來讓玩家參加，只要能夠符合參加資格就可以進行活動任務來獲取獎勵，除了獲得活動的獎勵外，也能得到「賽季硬幣」並使用在可在賽季商店上喔！另外成長活動中完成市政廳等級、製造巨作、消滅蠻族、達成解謎難度等四大任務的玩家，將獲得包括「食物」和「銀幣」在內的各種獎勵。此外，每一天都可以透過完成任務來獲取排名點數，每週也提供不同獎勵的出席簿活動供玩家盡情參與。

NEXON發行本部副本部長表示：「久違的Nexon風格的戰略模擬遊戲《文明帝國：大權在握》，其特點是繼承了文明的精神傳承外，同時也提供多種不同具差異化的內容，讓玩家成為文明的領袖在賽季期間享受聯盟之間的競爭與樂趣。」更多《文明帝國：大權在握》內容請見官方網站或官方粉絲團。

《文明帝國：大權在握》官方網站：https://civrop.nexon.com
《文明帝國：大權在握》IOS商店：https://apps.apple.com/tw/app/1572376974
《文明帝國：大權在握》AOS商店：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.cvm

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