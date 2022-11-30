連按讚都有罪？中國網路審查升級 網信辦擬嚴懲翻牆行為
中國嚴厲的防疫清零政策引爆「白紙革命」，民眾陳抗甚至喊出要求國家主席習近平下台，規模之大乃數十年罕見。對此，支持中國官方一派批評這些學生們是遭「境外勢力」影響，消息更指出中國國家互聯網信息辦公室近期將整治翻牆行為，打擊敵對勢力的滲透破壞活動。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）日前發布最新版《互聯網跟帖評論服務管理規定》，當中明確要求社群平台、公眾號等應該主動審查網友的留言，並把回覆、留言、彈幕、按讚視為評論的一種形式，要求平台即時性發現、處置違法的「不良訊息」，並向網信部門回報，也就是說最新版本規定上路後就連「按讚」都有違法可能。
根據推特用戶「李老師不是你老師」昨（29）日指出，中國網信辦內部消息人士投稿提到，中共宣傳部部長牛一兵已召開「全國網信系統調度會議」，要求相關單位啟動「一級（最高級別）互聯網應急響應」，加強在網路上的審核工作，並稱「1124事故」（即烏魯木齊火災）導致上海出現惡性政治口號、高校學生政治性聚集明顯、境外媒體抹黑增多，要求各網站「應加強審核輿情管控，嚴查發布煽動性言論的帳號」。
消息更只，網信辦內部要求「深入整治翻牆工具」，例如規定應用程式商店下架違規翻牆軟體和工具、電商平台該清理翻牆商品和服務如VPN、境外蘋果帳號、翻牆路由器等，另外也擬禁止網路用戶發表如何翻牆或破解防火牆等「有害內容」，且對「翻牆」等關鍵字搜尋進行清理，杜絕民眾搜尋學習翻牆可能。