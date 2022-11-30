好好喔！國際旅客入境來台灣 到超商免費送鮮切水果盒
應援國際觀光！明（1）日起台灣入境人數放寬至20萬，將有更多觀光客來台旅遊，全家超商和交通部觀光局合作推廣台灣水果，國際旅客持觀光局發放的「台灣水果盒兌換卡」，就可到全台超過4100間門市，免費兌換「Taiwan喔熊」鮮切水果盒，共有蜜天下綠肉哈蜜瓜、富有甜柿及雙拼水果盒可選擇，總計限量10萬份。
記者黃韻文/綜合報導
全家挺在地農業化身鮮果大使，全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，這次和觀光局一同推廣台灣在地水果，希望運用超商通路優勢，全力應援台灣拚觀光。國際旅客只要持觀光局發放的台灣水果盒兌換卡，就可到門市免費兌換「Taiwan喔熊」限定包裝的鮮切水果盒，首波將推出富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜及雙拼水果盒，未來預計再推出鳳梨釋迦、黑珍珠蓮霧等更多台灣特色水果，讓台灣農產品被更多外國觀光客看見。
交通部觀光局指出，入境人數逐漸放寬後，台灣觀光熱潮後勢可期，台灣「水果王國」美譽遠近馳名，為了表達台灣歡迎國際旅客之意，將在海外發放10萬份「台灣水果盒兌換卡」，讓國際旅客在台灣觀光旅遊時，能到台灣隨處可見的超商兌換鮮切水果，將台灣水果推向國際。
秋冬正值甜柿、柑橘等水果成熟的季節，7-ELEVEN則引進來自東勢農會、在地果農種植的臺中甜柿，在門市開賣適合外食族獨享的切片甜柿，並在i划算平台上架6粒、4粒水果禮盒。而賣貨便平台自即日起至12月11日也推出「線上小農市集」，集結4間農會及超過50間本土商家販售在地農產與加工食品，支持在地農漁業永續發展。