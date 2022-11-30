特企／白刃戰新作《WARHAVEN》　公開全球測試紀錄！

戰場英雄所選擇的戰鬥類型與傾向
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在戰場中的6種戰士中，達到最高等級的比例最高的戰士為「長劍戰士」，「長劍戰士」由於機動性高，攻守兼備，整體十分好上手，所以吸引了最多玩家；而能夠在交戰中保持一定距離的「長矛戰士」，由於那紮實又能破防的戳刺感與帥氣的攻擊方式，也讓他成為許多玩家愛好的選擇；而「幽香戰士」則緊追在後，對於一個輔助職業來說，不僅能夠恢復隊友、吹飛敵人還能反彈炸彈，可見「幽香戰士」的潛在能力也是不少人所中意的。
最受玩家歡迎的進攻戰模式是？
可單純驅逐對方輕鬆享受的進攻戰「摩沙瓦克」、「蓋拉」；圍繞中央據點展開激烈爭霸戰的「帕登」、破壞對方陣營石像的護送戰「華羅」等共4個戰場中，「帕登」為問卷調查中最多人選爲最有趣的模式。「帕登」的特點是擁有可向中央據點發射強力炮彈的大砲據點，和中央據點周圍架設的「弩砲」，使得角逐攻城器具的戰鬥更加激烈。 即使沒有佔據中央據點，也可以採取用大砲一次掃蕩敵人或佔據位於南側的集結據點後，齊心協力攻佔據點等，爲了勝利可採取多種戰略，因此得到了多數玩家好評。
以多文化爲背景設計的外型偏好
在《WARHAVEN》中可體驗從中古世紀歐洲到各個文化圈爲背景設計的外型。在此次測試中可選擇從現代軍裝元素到朝鮮時期服裝等多彩的外型，官方也公開了這次各角色別中最多玩家喜歡的外觀造型；分別像是「長劍戰士」、「長矛戰士」玩家中的「白金衛士」造型；而「重鎚戰士」則最多人喜歡的是朝鮮時期盔甲風「黑夜戰士」；「長弓戰士」外型中最受歡迎的是中古世紀歐洲普遍使用的鎖鏈盔甲「鏽蝕金甲」；「大盾戰士」最多人喜歡充滿威嚴的「黑鐵衛士」；「幽香戰士」則是現代風格外型「黑鐵衛士」為最多人選的外型。
除此之外，官方也公開了具有最高紀錄的玩家資訊。測試期間擊殺敵人次數最多的玩家，總共擊殺了10,417次敵人，也有玩家在一場遊戲中最高擊殺了69次敵人。不僅有1,394次佔領據點的玩家，也有玩家在沒有死亡的情況下甦醒36次隊友的珍貴記錄。《WARHAVEN》Lee,Eunseok總監表示：「在全球測試中已確認玩家類型、偏好內容等多彩多樣的反應，將會根據本次測試中獲得的數據進一步打造更加有趣的《WARHAVEN》。」更多關於《WARHAVEN》的後續更新與公開計畫還請鎖定NEXON的官方消息！