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特企／《星之夢幻島》改版推好感系統　培養專屬花靈

▲《星之夢幻島》於25日官方推出改版活動，並主打「花靈好感度」系統。（圖／資料照片）
▲《星之夢幻島》於25日官方推出改版活動，並主打「花靈好感度」系統。（圖／資料照片）

本報訊

由Future Game所代理的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，於25日官方推出改版活動，並主打「花靈好感度」系統，其中更是增添了許多新玩法，讓玩家能夠與花靈有更進一步的互動；除此之外，本次改版還新增了「黑龍副本」，面對黑龍的強勢來襲，這將是卡巴拉有史以來最大的危機之一，勇者們是否能夠化險為夷呢？

與花靈們來場浪漫約會

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花靈系統一直以來深受玩家喜愛，因此官方於本次改版，加入了花靈好感度系統，玩家可透過解鎖花靈支線任務、贈送禮物，或是與花靈們在卡巴拉遨遊世界，藉此來提升與花靈的好感度等級，進而提升花靈屬性加成、解鎖互動動作，以及獲得專屬道具獎勵等等，培養花靈並與他們來場浪漫的約會吧！

黑龍來襲　拯救卡巴拉

傳說中的遠古黑龍襲擊了卡巴拉，其威力強大無比，就算是再厲害的勇者也無法單槍匹馬去挑戰牠，探險家們須團結起來，共同討伐黑龍並拯救村民。

本次活動為團隊副本，玩家須透過兩人以上的隊伍進行闖關，並於前六層擊敗其他怪物首領，才有機會討伐黑龍，根據破關的時間來進行排名，除了可獲得每日通關挑戰獎勵、首次通關獎勵，於活動時間結束後，還可根據排名領取稀有虛寶。

承載著意志的宿命　傳說花靈三色堇

被賦予了某種業力的花靈三色堇，召喚她的人無一例外是被命運眷顧的強大戰士，會在未來完成以人類之軀不可企及的偉業，因而代價就是人類孱弱的肉體消亡在這使命之中。

因而設定了成年，值得依靠，強大且堅毅的女武神。同時賦予了與北歐女武神一樣，有將死去戰士的靈魂永久保存的設定，將死去戰士的意志保存到永恆冰中，也符合了花的設定，永恆不變的思念，沉默不言的冰雕，雖然充滿冷寂，但也蘊藏著無限的嚮往與思念。

《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt
《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc

遊戲名稱：《星之夢幻島》
語言版本：繁體中文版
遊戲平台：Android、iOS

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