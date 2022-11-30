特企／《星之夢幻島》改版推好感系統　培養專屬花靈

與花靈們來場浪漫約會
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黑龍來襲 拯救卡巴拉
傳說中的遠古黑龍襲擊了卡巴拉，其威力強大無比，就算是再厲害的勇者也無法單槍匹馬去挑戰牠，探險家們須團結起來，共同討伐黑龍並拯救村民。
本次活動為團隊副本，玩家須透過兩人以上的隊伍進行闖關，並於前六層擊敗其他怪物首領，才有機會討伐黑龍，根據破關的時間來進行排名，除了可獲得每日通關挑戰獎勵、首次通關獎勵，於活動時間結束後，還可根據排名領取稀有虛寶。
承載著意志的宿命 傳說花靈三色堇
被賦予了某種業力的花靈三色堇，召喚她的人無一例外是被命運眷顧的強大戰士，會在未來完成以人類之軀不可企及的偉業，因而代價就是人類孱弱的肉體消亡在這使命之中。
因而設定了成年，值得依靠，強大且堅毅的女武神。同時賦予了與北歐女武神一樣，有將死去戰士的靈魂永久保存的設定，將死去戰士的意志保存到永恆冰中，也符合了花的設定，永恆不變的思念，沉默不言的冰雕，雖然充滿冷寂，但也蘊藏著無限的嚮往與思念。
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遊戲名稱：《星之夢幻島》
語言版本：繁體中文版
遊戲平台：Android、iOS