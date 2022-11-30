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馬雲在哪？中國前首富「神隱東京」半年　愛上滑雪、泡湯

▲英國媒體《金融時報》報導，阿里巴巴創辦人、曾經的中國首富現居東京市中心低調過生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國媒體《金融時報》報導，阿里巴巴創辦人、曾經的中國首富現居東京市中心低調過生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

阿里巴巴創辦人、曾經的中國首富馬雲，2年前因為批評中國監管機構整肅科技業、防疫封控又讓產業停滯，一度在所有公眾場合「消失」。不過根據英國媒體《金融時報》報導，馬雲過去這半年來選擇離開中國，和家人居住在日本東京市中心低調過日，平常除了工作以外就是泡湯、滑雪。

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身為中國曾經最富有的商業領袖，馬雲2年前批評中國金融基本上沒有系統，他認為國營銀行必須改掉金融的「當鋪思想」，並稱「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」，呼籲必須做出改變，卻觸動中國監管部門的敏感神經，加強了針對這些科技業巨頭的監管步伐。

馬雲旗下的螞蟻集團與阿里巴巴自此面臨一連串的監管挑戰，包含電商平台阿里巴巴遭控違反中國《反壟斷法》被罰182億元人民幣（27.8億美元），創下中國該法歷來案件中最高金額；市值370億美元股票、有著近10億人使用旗下「支付寶」服務的螞蟻集團，則是在首次公開募股（IPO）計畫突然被喊停。

過去幾年來中國的防疫清零政策加劇，總部靠近上海、位於杭州的阿里巴巴總部也受到波及，馬雲在受到中共政局的「不歡迎」與上海封城等重重因素下選擇遠離中國，一方面避開當局的清零封控，一方面也在監管機構的眼下隱遁，避開艱困難解的政治問題。

該篇報導引述熟知馬雲下落人士的說法，指出馬雲離開中國後曾現身西班牙、荷蘭等地，他也固定前往美國和以色列旅行，目前馬雲與家人在東京低調生活，除了出入有貼身保鑣隨行外，社交範圍只限於少數私人俱樂部，所去之處則多半在銀座和商業重鎮丸之內，據傳馬雲在當地仍維持生意頭腦運轉，有意拓展永續領域的電子商務。

此外，報導指出在東京居住的半年，馬雲已經把螞蟻、阿里巴巴兩家公司交接給新一代領導人去管理，現在的他喜歡收藏藝術作品，自己也開始畫水彩畫，閒暇時則會造訪東京外圍的溫泉及滑雪渡假勝地。
 

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