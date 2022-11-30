中共前領導人江澤民因病醫治無效逝世　享耆壽96歲

前中國國家主席江澤民傳出因病醫治無效逝世，享耆壽96歲。根據《新華社》報導，江澤民於30日中午12時13分於上海逝世。報導指出，江澤民罹患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效逝世。
國際中心徐筱晴／綜合報導
據《新華社》通報稱，「中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」
江澤民於1989年擔任中共總書記，直至2002年才卸任，是中共第三代領導集體的核心人物，前後擔任了13年中共總書記。據悉，江澤民已經超過三年未公開亮相，最後一次公開現身是在2019年10月1日中華人民共和國成立70周年時，當時他與胡錦濤共同出現在天安門城樓，分別站在習近平左右兩側觀禮中共建國70週年慶典。不過今年10月初，中國社群媒體突然流傳2張江澤民生日照，顯示其精神氣色尚可，但無法確定是否真的為今年8月生日時所拍攝的照片。
在10月16日舉行中共二十大期間，江澤民也沒有出席，但他仍成為二十大主席團常委會的成員，在二十大主席團第一次會議通過了主席團常委會名單中，江澤民、胡錦濤等元老依慣例名列其中。