站上萬五！台股早盤大漲逾270點 元宇宙、觀光類股發威
美國聯準會主席鮑爾昨（30）日「放鴿」，暗示12月將放緩升息腳步後，美股四大指數大漲，其中道瓊指數漲2%、費城半導體指數漲逾5%。台北股市今（1）日早盤大漲270點以上，來到15152點，站上萬五大關，漲幅1.6%。權值王台積電漲18元，來到508元，漲幅3%以上，其他聯發科、鴻海、日月光等重要電子股也漲1到3%。而今日盤面焦點還有元宇宙，位速、驊訊飆漲停，觀光概念股也強勁走揚。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲737.24點，或2.18%，收 34589.77點；那斯達克指數上漲484.22點，或4.41%，收11468點；標普500指數上漲122.48點，或3.09%，收4080.11點；費城半導體指數上漲156.2點，或5.85%，收2826.8點。
台北股市早盤站上萬五大關，大漲270點以上，來到15152點，漲幅1.6%。晶圓代工龍頭、權值王台積電漲18元，來到508元，漲幅3%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲1.6%，來到46.55元。世界先進漲4%多、力積電漲2%以上。其他重要電子股，如聯發科漲22元，來到755元左右，漲幅3%。鴻海漲約2%，來到102元。其他，南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、大立光、國巨、旺宏、日月光漲逾1到3%。
今日元宇宙題材再度發威，威盛集團紅通通，立衛、位速飆漲停，建達漲7%、宏達電與威盛漲4%。另外，驊訊也飆漲停，創王、鈺創、南電漲5到6%，威鋒漲近4%，健策、九暘漲3%多。觀光股同樣搶眼，燦星旅飆漲停，天蔥、大略漲7到8%，晶華漲6%，八方雲集、美食、老爺知、亞都漲4到6%，力麗店、華園、雲品、王品、柏文、夏都與亞洲藏壽司漲2%，雄獅、六福、鳳凰、六角、五福漲1%多。