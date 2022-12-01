九合一大選電視台灌票、票數錯植　NCC：過年後處理

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民進黨台北市長候選人陳時中票數於開票後一段時間呈現停滯，只有其他候選人票數持續增加，外界認為是電視台一開始對陳時中灌票太多所致。
立委洪孟楷質詢指出，此次電視台開票共有兩大爭議，一是台北市長開票相關，NCC是否收到投訴檢舉了？二是三立電視台錯植屏東縣長候選人票數。
陳耀祥回應，台北市長檢舉有補件，主要與候選人陳時中票數爭議有關，11月26日開票日迄今，相關申訴共5件，包括三立2件、民視2件、年代1件，都是針對台北市的開票。
陳耀祥說，涉及選罷法交由中選會認定，而NCC處理違反衛廣法或廣電法的問題，會請業者陳述意見，並請他們召開自律委員會或倫理委員會，並要求在21天內開會，會有報告給NCC，認定是否符合「真實、可查證」原則，違反會處理，但農曆年將屆，NCC過年後才有辦法處理行政程序，會儘快處理，最重可依衛廣法罰200萬元。
洪孟楷詢問到底有沒有灌票？陳耀祥說，要看灌票定義，請中選會來認定。中選會主秘莊國祥說，媒體確實有「誤植」。
洪孟楷拿出中選會於內政委員會的報告指出，報告中已經寫出「媒體或電視公司自行灌票所致」，已經形同認定媒體有灌票，後續要如何處置？
陳耀祥回應，以往電視台開票都有類似情況，NCC也依SOP、依法處置，處罰得等到廣告諮詢會議去認定，NCC是以行為管制，不會有政黨顏色的問題，若違反事實查證、違反《衛廣法》規定，最高可以罰200萬元。
NCC報告指出，處理廣電媒體開票報導申訴案的程序，因事涉選舉事務，是否違反選罷法「不實文宣罪」，依法需要移交中選會的權責辦理；NCC會依照廣電法規函請被申訴的電視台意見陳述，並請該媒體建置的自律（倫理）委員會討論，將會議記錄公布官網以及NCC備查。
NCC收到意見陳述及倫理委員會決議情形後，若播出節目有違反廣電相關法規，將提送由專家學者公民團體以及實務工作者共同組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，審酌個案事實以及法規構成要件是否相符以及可能造成的影響，提供處理建議後由NCC進行最終審議。