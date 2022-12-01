資助機票返台投韓國瑜　7台商二審判決出爐

九合一大選電視台灌票、票數錯植　NCC：過年後處理

▲針對九合一大選開票當天，電視台灌票、票數錯植爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（1）日表示，過年後才有辦法處理，最重罰200萬。（圖／翻攝自國會頻道）
▲針對九合一大選開票當天，電視台灌票、票數錯植爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（1）日表示，過年後才有辦法處理，最重罰200萬。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

九合一大選開票當天，三立電視台錯植國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與民進黨候選人周春米的票數，以及電視台疑有灌票台北市長亂象。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（1）日表示，會先請電視台陳述意見，要求在21天內召開倫理委員會，若違反《衛廣法》規定，最重可罰200萬元。

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立法院交通委員會今天邀請數位部、NCC、交通部、國科會、中選會等進行專題報告，並備質詢。

民進黨台北市長候選人陳時中票數於開票後一段時間呈現停滯，只有其他候選人票數持續增加，外界認為是電視台一開始對陳時中灌票太多所致。

立委洪孟楷質詢指出，此次電視台開票共有兩大爭議，一是台北市長開票相關，NCC是否收到投訴檢舉了？二是三立電視台錯植屏東縣長候選人票數。

陳耀祥回應，台北市長檢舉有補件，主要與候選人陳時中票數爭議有關，11月26日開票日迄今，相關申訴共5件，包括三立2件、民視2件、年代1件，都是針對台北市的開票。

陳耀祥說，涉及選罷法交由中選會認定，而NCC處理違反衛廣法或廣電法的問題，會請業者陳述意見，並請他們召開自律委員會或倫理委員會，並要求在21天內開會，會有報告給NCC，認定是否符合「真實、可查證」原則，違反會處理，但農曆年將屆，NCC過年後才有辦法處理行政程序，會儘快處理，最重可依衛廣法罰200萬元。

洪孟楷詢問到底有沒有灌票？陳耀祥說，要看灌票定義，請中選會來認定。中選會主秘莊國祥說，媒體確實有「誤植」。

洪孟楷拿出中選會於內政委員會的報告指出，報告中已經寫出「媒體或電視公司自行灌票所致」，已經形同認定媒體有灌票，後續要如何處置？

陳耀祥回應，以往電視台開票都有類似情況，NCC也依SOP、依法處置，處罰得等到廣告諮詢會議去認定，NCC是以行為管制，不會有政黨顏色的問題，若違反事實查證、違反《衛廣法》規定，最高可以罰200萬元。

NCC報告指出，處理廣電媒體開票報導申訴案的程序，因事涉選舉事務，是否違反選罷法「不實文宣罪」，依法需要移交中選會的權責辦理；NCC會依照廣電法規函請被申訴的電視台意見陳述，並請該媒體建置的自律（倫理）委員會討論，將會議記錄公布官網以及NCC備查。

NCC收到意見陳述及倫理委員會決議情形後，若播出節目有違反廣電相關法規，將提送由專家學者公民團體以及實務工作者共同組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，審酌個案事實以及法規構成要件是否相符以及可能造成的影響，提供處理建議後由NCC進行最終審議。

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