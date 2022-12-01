指屏東縣長選舉媒體誤植票數 中選會：NCC接獲很多檢舉
2022九合一大選國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距惜敗對手民進黨當選人周春米，但蘇清泉質疑選務疑點重重，先是赴屏東地院聲請重新計票與證據保全，後再提選舉無效和當選無效之訴。不過，中選會則澄清計票、開票過程「全程既無異狀且精準正確」，並稱是媒體報導誤植兩人票數。對此，中選會主委李進勇今（1）日於立法院答詢，被問到NCC（國家通訊傳播委員會）是否已與中選會取得聯繫？他提到，NCC已接獲許多檢舉，若來函要求中選會提供資料也會配合。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今上午邀中選會、內政部與法務部等部會官員，就「今年11月26日舉行之地方公職人員選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公平、公正、公開及後續因應作為」進行專題報告。
針對屏東縣長開票疑雲，民眾黨立委賴香伶質詢詢問，中選會指電視台在過程中有問題，是哪一個電視台？李進勇起初僅說，「這大家知道啦」；不過，在賴香伶的持續追問下，李進勇才提到是三立電視台。
賴香伶指出，不論誤植、作業疏失或故意行之，NCC是否有無跟中選會索取相關資料？李進勇回應，據他們所知，NCC收到很多檢舉，但權責在NCC會依法來調查。他強調，若NCC來函要中選會提供相關資料，「我們也會配合。」
至於是否對三立電視台有所處分？李進勇表示，行政處分並不歸他們管，中選會為受害者因此提出訴求，要求對方一天兩度更正。李進勇也坦言「力道不夠」，電視公司是否願負社會責任，也是表示對中選會誠意，但並沒有強制力量，不同媒體也許有不同立場與態度。
此外，李進勇強調，候選人走司法訴訟都尊重，但要提告也應該要有證據，而不是像現在沒證據就先告，大家再來幫忙收集證據。