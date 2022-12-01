政院通過　老舊大型柴油車汰換減稅延長至2026

為加速報廢老舊大型柴油車，提升車主汰舊換新意願，達到改善空氣品質目的，行政院會今（1）日討論通過「貨物稅條例」12條之6修正草案，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅延長4年，實施至2026年底。每輛最高減徵貨物稅40萬元，全案核轉至院會審議。
記者陳威叡／台北報導
財政部說明，為加速報廢老舊大型柴油車，提高大型柴油車車主汰舊換新意願，以改善空氣品質，現行規定自2017年8月18日起至2022年12月31日止，報廢一期至三期各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅40萬元。
財政部表示，截至今年10月底止，適用大型柴油車汰舊換新減徵退還貨物稅計3萬9475輛，減徵稅額約100億元，有效去化老舊車輛，減少移動污染源，但經環境保護署估計，截至今年12月底，尚有約7萬8000輛一期至三期老舊大型柴油車未汰換，為持續鼓勵汰舊換新，擬具貨物稅條例第12條之6修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅措施4年至2026年底。
財政部表示，考量本項措施可加速去化老舊大型柴油車，有助2050年淨零排放目標達成，將依院長蘇貞昌指示，於本修正草案核轉立法院審議後，積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。