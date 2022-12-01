斥綠營坳屏東「唱票不亮票」　國民黨團提案投開票所直播

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曾銘宗也說，國民黨團也會針對開票的SOP做出提案，必須更清楚明確的取信社會大眾，要求各投開票所開票直播，才有公信力，希望2024的選舉就可以開始實施。
國民黨立委賴士葆表示，「唱票不亮票」已違反開票的SOP，影片中選務人員不斷喊「周春米一票」，但沒人知道是否真的是周春米；而民進黨立委林靜儀，更一度在臉書上指，這段影片是假的、變造的，發現影片是真的才趕緊刪文，民進黨的臉書確仍未刪文，寫著「網路謠傳影片為工作人員的『整票過程』，遭有心人士斷章取義」，執政黨還要硬拗。
賴士葆強調，過去國民黨就曾主張，開票過程直播，投票秘密沒問題，但開票直播這些問題就沒有了，可以減少選務瑕疵，這是國民黨團的主張，他質疑有什麼做不到？除非想要做壞事的才做不到。
國民黨立委廖婉汝則指出，此次選務瑕疵不只「唱票不亮票」，更有很多投開票所在開票時，並沒有照著「撿、唱、計、整」順序規定，而是採取「撿、整、計、唱」的方式，恐有污損選票造成廢票的疑慮；此外，也有投開票所不先算領票人數，完成核章、公開，就直接進行開票，甚或是密室唱票。
廖婉汝直言，這些選務瑕疵的影片，在網路上流傳的有很多，但民進黨竟然說這些是假訊息，甚至還有民眾因傳影片遭警方傳訊。廖婉汝也說，現在的選務工作回歸給鄉鎮市選務中心，有的投開票所主任管理員，竟然不知道開票時可以錄影，屏東更有投開票所，發生多領票或少領票的情況，種種選務亂象，中選會應該全盤檢討。